Film Stasera in Tv – Due cuori e una provetta – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Due cuori e una provetta. Produzione statunitense del 2010 per la regia di Josh Gordon e Will Speck con Jennifer Aniston e Jason Bateman nei ruoli principali.

Il film è sceneggiato da Allan Loeb ed è basato su una storia breve di Jeffrey Eugenides pubblicata sul New Yorker nel 1996. La pellicola è una commedia romantica che parte da una storia “particolare” sull’inseminazione artificiale.

Due cuori e una provetta – Trama

Wally e Kassie sono due migliori amici newyorkesi quarantenni. Un giorno Kassie, stanca di attendere la storia giusta che non arriva mai, decide di fare un figlio da sola e crescerlo fuori città. Sceglie quindi come donatore Ronald, tutto fisico, sorrisi e disponibilità, e Wally, che è tutto nevrosi, ipocondria e insofferenze, si scopre improvvisamente gelosissimo. Durante il party per l’inseminazione, ubriaco fradicio, scambia il suo seme con quello di Ronald, poi perde coscienza e dimentica tutto. Quando, però, 7 anni dopo, la donna torna a New York con il piccolo nevrotico e ipocondriaco Sebastian, Wally non può che constatare che si trova di fronte a un suo piccolo clone. Comincia così a ricordare.

Due cuori e una provetta – Trailer Video

Due cuori e una provetta – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: The Switch

Genere: Commedia

Durata: 1h 40m

Anno: 2010

Paese: USA

Regia: Josh Gordon, Will Speck

Cast: Jennifer Aniston, Jason Bateman, Patrick Wilson, Juliette Lewis, Jeff Goldblum, Caroline Dhavernas, Scott Elrod, Bryce Robinson

Due cuori e una provetta – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso stasera sul canale Tv8 (canale 8 del digitale terrestre, anche 508 in HD), alle ore 21.30 di oggi mercoledì 24 Giugno 2020. La programmazione di Tv8 lo prevede al termine della replica di 4 Ristoranti, trasmissione di e con Alessandro Borghese in cui quattro ristoratori della stessa zona si sfidano per eleggere il migliore.