Inter – Bologna – Ultime dai campi – Formazioni Ufficiali

Inter – Bologna sono pronte per scendere in campo ed affrontarsi nella 30a giornata di Serie A. Padroni di casa alla ricerca di una vittoria per avvicinare la Lazio in classifica, ospiti pronti a tentare il colpaccio per sognare l’Europa.

Inter – Bologna: Ultime dai campi

Conte avrà ancora in infermeria Vecino e Sensi, mentre Skriniar dovrà scontare l’ultimo turno di squalifica. Out anche Moses per un affaticamento muscolare. Davanti è probabile la riproposizione della coppia composta da Lukaku e Lautaro Martínez, anche se non è da escludere l’impiego di Alexis Sánchez, apparso in grande crescendo di forma. Alle loro spalle ancora una volta agirà Eriksen. In mediana ballottaggio fra Gagliardini e Barella, col secondo in vantaggio, mentre in cabina di regia dovrebbe rivedersi Brozovic, che ha superato i suoi problemi fisici. A destra Candreva parte sicuramente titolare, mentre a sinistra Young è favorito su Biraghi. Davanti a capitan Handanovic, in difesa Godin se la gioca con D’Ambrosio per completare la linea a tre con De Vrij e Bastoni.

Mihajlovic è orientato a confermare il grosso della formazione che ha pareggiato in settimana al Dall’Ara con il Cagliari. Fra i pali ci sarà Skorupski, davanti all’estremo difensore il giapponese Tomiyasu e Dijks, favorito su Krejci, agiranno da terzini, mentre al centro sarà confermata la coppia Danilo-Bani. In mediana ancora Medel con Schouten, mentre è out Poli, nemmeno convocato così come gli altri infortunati Mbaye, Santander e Skov Olsen. In avanti l’escluso dovrebbe essere Sansone, con Palacio centravanti e Barrow a completare il terzetto di trequartisti con Orsolini e Soriano.

Inter – Bologna: Le formazioni Ufficiali

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martinez.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Dominguez, Schouten; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow.