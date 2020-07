Come sorelle – Anticipazioni – Cast completo (Sevgili Geçmiş)

Come sorelle è pronta per debuttare sul piccolo schermo di Canale 5. A partire da oggi, 8 luglio 2020, l’emittente italiana trasmetterà la nota fiction turca. In madre patria ha già riscosso un importante successo e si prepara a replicare gli ascolti anche nel nostro Paese.

Le anticipazioni di Come sorelle ci parlano di Ipek, una giovane ragazza sul punto di sposarsi con un uomo violento. Grazie ad una lettera anonima, scoprirà dell’esistenza di due sorelle e del fatto di essere stata adottata. Come andrà a finire? Scopriamo la trama.

Come sorelle – Anticipazioni e trama

Ipek Gencer ha ereditato proprietà e denaro in seguito alla morte del padre. L’evento è stato provocato da Tekin Malik, che però si prepara a sposare per vendetta. Ipek infatti vuole ripulire la memoria del genitore, ma non tutto andrà come pensa. Prima delle nozze, riceve infatti una lettera anonima in cui le viene svelata l’esistenza di due sorelle. Anche Cilem e Deren scoprono la verità su Ipek e decidono di partecipare al suo grande giorno, accompagnate da Azra, l’amica della prima. Dopo aver rivelato tutto alle sorelle, Ipek si prepara per diventare la moglie di Tekin. Qualcosa però cambia il corso degli eventi: Malik aggredisce le tre ragazze subito dopo il rito. Per difendersi, le tre sorelle arrivano persino ad ucciderlo. Poi nascondono il suo corpo nella speranza di nascondere il delitto.

Come sorelle – Cast e personaggi

Il ruolo della protagonista Ipek Gencer è affidato all’attrice Seva Erginci, mentre le due colleghe Melis Sezen ed Elifcan Ongurlar interpretano rispettivamente Deren e Cilem. Deren tra l’altro è un medico ed è la sorella maggiore: è stata adottata da piccola ed è andata a vivere con Azra, interpretata da Özge Özacar. L’attore Yurdaer Okur è invece Malik, ovvero l’uomo che ha causato la rovina della famiglia Gecer e futuro sposo della protagonista. La ragazza ha inoltre una madre adottiva, Cahide Esen Karalar (Ece Uslu), che in seguito al delitto verrà inquadrata come principale sospettata. Lo zio delle tre protagonista è invece Cemal, dietro cui troviamo il volto dell’attore Emre Kinay. Nel cast di Come sorelle troveremo inoltre Seckin Ozdemir (Sinan); Burak Yamantürk (Kenan) e Burak Çelik (Mahir).