Calciomercato Juventus – Federico Bernardeschi non ha intenzione di andare al Napoli, e questo mette in seria difficoltà la trattativa per lo scambio con la società partenopea per Arek Milik. A parlarne è stato ieri sera il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli, nel prepartita della gara vinta dal Napoli contro il Genoa, allo Stadio Ferraris. L’impossibilità di inserire come contropartita tecnica l’esterno ex Fiorentina potrebbe far saltare del tutto la trattativa per l’attaccante polacco.

Calciomercato Juventus – Bernardeschi dice no al Napoli, salta lo scambio con Milik?

«Un interesse della Juve per Arkadiusz non mi risulta ma non mi stupirebbe. È molto bravo, se lo volessero li potrei capire»: queste le parole del direttore sportivo del Napoli. Che non ha parlato direttamente di Bernardeschi. A parlare del futuro dell’esterno che sta risalendo le gerarchie di Sarri è stata l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Secondo la Rosea, Bernardeschi avrebbe altri piani: guadagna 4 milioni a stagione, un ingaggio che al Napoli è riservato ai top della rosa, e se deve immaginare il proprio futuro lontano dalla Juventus, allora lo sogna in Premier League. Ci sarebbe poi da affrontare una spinosa questione sui diritti d’immagine: il giocatore ha chiuso, nello scorso maggio, un contratto con Roc Nation, l’agenzia fondata dal rapper Jay-Z. Difficile immaginare che pochi mesi ceda questi diritti al Napoli, anche solo al 50%.

Insomma, Bernardeschi sembra proprio non essere la contropartita giusta in una eventuale trattativa per Milik. Smentita per altro da Giuntoli – anche se, in questo caso, possiamo anche immaginare una bugia di copertura. Il giocatore “crede che sia finito un ciclo”: queste le parole di Gattuso sull’attaccante polacco nel dopogara. C’è da capire a questo punto se la Juventus farà un ulteriore sforzo per accontentare Sarri, oppure se virerà su altri profili. Nel frattempo, nella giornata di oggi, si è aperto un altro fronte sull’asse Torino-Napoli: quello per il centrocampista Allan. Anche lui sarebbe gradito a Sarri, il Napoli chiede 45 milioni di Euro. E per le contropartite il discorso sarebbe lo stesso rispetto a Milik: si tornerebbe a discutere di qualcosa che, forse, non sarà realizzabile.