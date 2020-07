Calciomercato – Tutte le notizie del 10 luglio

Calciomercato che entra davvero nel vivo per moltissime squadre anche tenendo conto dei risultati che il campionato sta riservando. Riportiamo tutte le notizie di oggi.

Juventus tra terzino e Jorginho

La Juventus ha capito di aver bisogno di un terzino sinistro oltre ad Alex Sandro, così sta provando ad intavolare una trattativa con l’Atalanta per Gosens.

Il discorso Jorginho è sempre primario, ora i bianconeri sembrano disposti ad inserire Ramsey come contropartita per arrivare all’italo-brasiliano

Milan, tanti nodi da sciogliere

Il Milan attende ancora di sapere cosa farà a fine stagione Ibrahimovic ed intanto sta cercando di cautelarsi è vuole riscattare Ante Rebic. Arrivato la scorsa estate dall’Eintracht Francoforte in prestito biennale in uno scambio con André Silva, il calciatore croato potrebbe essere riscattato a titolo definitivo. Anche in questo caso, in uno scambio che porterebbe il portoghese definitivamente all’Eintracht. Il vero, problema, al momento, è che il club tedesco al momento dell’acquisto di Rebic dalla Fiorentina lasciò il 50% della futura rivendita alla società viola. Ma i club sono al lavoro e contano di raggiungere presto un accordo.

Oltre a Rebic i rossoneri vorrebbero mettere le mani anche su un vecchio pallino e cioè Dani Olmo, che attualmente gioca nel Lipsia. Il calciatore seguirebbe volentieri il tecnico Ralf Rangnick.

Intanto i rossoneri dovranno resistere all’attacco del Manchester United, che ha messo nel mirino Romagnoli, anche se non si è fatto ancora vivo con una reale offerta.

Inter, bisogna osare di più per Emerson e Tonali

L’Inter vuole fortemente Emerson Palmieri e Sandro Tonali, ma al momento le offerte di 20 milioni per l’italo-brasiliano e di 35 per il talentuoso italiano, sono state rispedite al mittente, quindi ora bisogna studiare una nuova strategia.

Intanto potrebbero partire per fare cassa: Brozovic, Skriniar e De Vrij.

Napoli, addio Koulibaly e arrivo di Magalhaes?

Il Napoli sta cercando di inserire nella trattativa per Osimhen anche il difensore classe ’97 Magalhaes con il Lilla, che però chiede altri milioni, questo perchè sembra che il futuro di Koulibaly sia sempre più lontano dalla maglia azzurra, un nuovo indizio è arrivato dall’incontro di ieri con l’agente del senegalese.

L’Atalanta si riprende Pessina e spinge per Florenzi

Matteo Pessina tornerà all’Atalanta al termine della stagione e i nerazzurri valuteranno poi se trattenerlo o meno in vista del prossimo campionato. Su di lui c’è il Valencia, se l’offerta sarà soddisfacente allora il futuro di Pessina sarà nella Liga.

Proprio dal Valencia farà ritorno a casa Alessandro Florenzi, ma solo di passaggio a Roma, i bergamaschi sono pronti a fare un’offerta per il laterale fortemente richiesto anche dalla Fiorentina.