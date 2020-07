Beatrice Vendramin – Tutto su di lei – Età, fidanzato, Instagram

Beatrice Vendramin è riuscita a farsi notare nel mondo dello spettacolo, anche grazie al ruolo di Aurora in Non dirlo al mio capo 2. Con un passato da modella e il viso angelico, l’artista ha iniziato a lavorare fin da giovanissima.

Il talento non manca a Beatrice Vendramin, tanto che uno dei suoi primi lavori riguarda la serie Alex&Co della Disney. Poi abbiamo avuto modo di vederla nella fiction L’Isola di Pietro e anche al cinema in Come diventare grandi nonostante i genitori.

Beatrice Vendramin – Età, fidanzato, Instagram

Beatrice Vendramin nasce in Brianza il 15 giugno del 2000 e inizia a lavorare fin da bambina nel mondo della moda. Ad appena 4 anni partecipa infatti alla sua prima sfilata e in poco tempo riesce ad ottenere il ruolo di baby-modella più gettonata del periodo. Nel 2014 invece ottiene la sua prima parte in tv dopo aver superato in modo brillante il provino. Una parte che le permetterà anni dopo di entrare nel cast di fiction importanti sia della Rai che della Mediaset. Per quanto riguarda gli studi, frequenterà e completerà il Liceo Linguistico Gallio di Como, riuscendo ad ottenere ottimi voti.

Grazie al suo fascino e nonostante la sua giovane età, Beatrice Vendramin è finita subito sotto ai riflettori della cronaca rosa. In passato ha avuto una breve relazione (si crede) con Ludovico Dagnoni. Poi nella sua vita è apparso Fred De Palma. La relazione fra i due è stata rivelata infatti dall’attrice sul suo profilo Instagram nel 2019, quando ha pubblicato una foto che li ritraeva insieme in un ristorante. Nel 2017 invece ha scritto un libro dal titolo I piedi per terra, la testa nel cielo. Fra le sue passioni troviamo anche la musica: ha studiato il pianoforte e canta piuttosto bene. I suoi attori preferiti sono Julia Roberts, Leonardo Di Caprio e Margot Robbie.