Lisa – Tutto su di lei – Età, marito e figli

Lisa è una delle artiste legate al successo degli anni Novanta, quando è riuscita a conquistare il secondo posto a Sanremo Giovani del ’97 con il brano Se. Negli anni ha pubblicato diversi lavori ed è riuscita persino ad esibirsi di fronte a Papa Giovanni Paolo II in ocasione della Giornata Mondiale della Gioventù.

Lisa ha fatto perdere le sue tracce nel 2010, quando si è allontanata dalle scene musicali. Poi è ritornata sei anni più tardi con nuovi progetti, due singoli e un album. Sappiamo che l’evento è legato tra l’altro ad un tumore che l’ha colpita proprio in quel periodo e che è riuscita a sconfiggere.

Lisa – Età, marito e figli

Lisa nasce il 6 gennaio del ’77 in Calabria, ma cresce a Torino fino ai sei anni. Poi si trasferisce a Gioiosa Ionica, cittadina in cui è nato il padre, dove ha completato la maturità e la sua formazione artistica. Il suo debutto nel mondo musicale avviene nel ’94 grazie al brano Con un amico nonpuoi. Partecipa al Festival di Sanremo tre anni più tardi e si classifica seconda, subito dopo Annalisa Minetti. L’anno successivo presenta il singolo Sempre nella stessa kermesse, con cui raggiungerà il secondo posto per la categoria Giovani e il terzo per quella dei Campioni. Nel 2000 interpreta Anna Frank e Giulietta nel musical Caino e Abele di Tony Cucchiara, mentre due anni dopo pubblica il singolo Adesso che la premia con un primo posto in classifica.

Lisa ritorna in scena dopo il lungo periodo di assenza per partecipare a Ora o mai più, guidata dal coach Marco Masini. “Una persona che sa scavare nel profondo del mio animo e sa tirare fuori il meglio di me”, ha dichiarato a Gossip e TV tempo fa. Durante la trasmissione, la cantante decide inoltre di parlare del tumore contro cui ha combattuto, sicura di voler mandare un messaggio positivo ad altri pazienti e ai loro affetti. Per quanto riguarda l’amore, non ci risulta che Lisa sia mai stata sposata o abbia avuto un figlio. “In questo momento sono molto innamorata della musica”, ha dichiarato, “poi quel che sarà, sarà. Non mi aspetto nulla, non cerco nulla”.