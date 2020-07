Massimo Di Cataldo – Tutto su di lui – Età, moglie e figli

Massimo Di Cataldo è davvero una meteora della musica? Negli anni Ottantae Novanta ilsuo nome spiccava nelle classifiche e ha fatto innamorare milioni di italiani. Poi è scomparso dal piccolo schermo per dedicarsi ai live ed è per questo che è stato scelto come concorrente di Ora o mai più.

Massimo Di Cataldo ha sfornato hit che ancora oggi vengono ricordate con affetto. Come Con il cuore del ’96, Come sei bella del ’99 e Come il mare del 2002. Anche se lontano dai riflettori mediatici, il cantante ha continuato a pubblicare singoli con estrema frequenza.

Massimo Di Cataldo – Età, moglie e figli

Massimo Di Cataldo nasce a Roma il 25 aprile del ’68 e inizia a maturare una grande passione per il canto e la musica fin da bambino. Partecipa a spot e programmi in tv, come lo Zecchino d’Oro, mentre inizia a provare un forte fascino per il teatro. Mauro Bolognini lo ingaggia infatti per Sogno di una notte di mezza estate, con cui l’artista dà il via ad un’attività al cinema e a teatro. Entra nel cast de I ragazzi del muretto e poi nel film Belli e dannati, oltre che di Sabato italiano. Partecipa inoltre al festival di Castrocaro nel ’93 con il brano Io sto sbroccando per te e con cui conquista la finale. Porta invece la canzone Soli a Sanremo del ’94, che gli permette di vincere la sezione Cantautori.

Nel ’97, Massimo Di Cataldo sposa Jorgelina Borda Amezaga e diventa papà di Carlotta. Il loro matrimonio però terminerà alcuni anni dopo, nel 2002. In seguito ha una lunga e travagliata relazione con Anna Laura Millacci, chelo renderà padre per la seconda volta, di Rosalù. Anche in questo caso l’unione non sarà felice: la donna lo trascinerà in tribunale con l’accusa di maltrattamenti e procurato aborto. I giudici crederanno alla fine alla versione del cantante e lo scagioneranno da qualsiasi accusa.