Bayern Monaco – Chelsea – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

Ritorna la Champions League anche per Bayern Monaco e Chelsea, che si affronteranno all’Allianz Stadium di Monaco di Baviera oggi sabato 8 agosto alle ore 21.00, in un incontro valevole per la gara di ritorno dell’ottavo di finale.

I blues dovranno fare un’impresa per passare il turno, vista la sconfitta nella gara di andata subita tra l’altro in casa per 0-3.

Bayern Monaco – Chelsea – Come arrivano alla gara

Dopo una stagione non iniziata sotto i migliori auspici, i bavaresi hanno vinto l’ennesima volta il campionato tedesco, dopo un eccellente girone di ritorno, post covid incluso, dove Hans-Dieter Flick, subentrato a Nico Kovac è riuscito a raddrizzare un andamento negativo per gli standard del club, sistemando sopratutto la fase difensiva. In bacheca anche il DFB Portal, la Coppa di lega tedesca, conquistata dopo aver battuto il Leverkusen per 2-4.

Giocherà anche la prossima Champions League il Chelsea, che si è piazzato in 4° posizione in Premier League dopo una stagione altalenante ma comunque globalmente positiva, nonostante la sconfitta in finale di FA Cup subita per mano dell’Arsenal.

Bayern Monaco – Chelsea – Il pronostico

Netta superiorità dei tedeschi mostrata all’andata, la partita la dovrà fare il Chelsea per tentare l’impresa: questo potrebbe avvantaggiare una gara vivace e piena di reti. Consigliamo il segno goal+over 2,5.

Bayern Monaco – Chelsea – Probabili formazioni

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, J. Boateng, Alaba, Davies; Thiago Alcántara, Goretzka; Gnabry, T. Müller, Perisic; Lewandowski.

CHELSEA (3-4-3): Caballero; Rüdiger, Christensen, Zouma; James, Kovacic, Kanté, Emerson Palmieri; Mount, Giroud, Hudson-Odoi.

Bayern Monaco – Chelsea – Dove vederla in tv e streaming

Esclusiva di Sky, la partita sarà trasmessa dai canali Sky Sport Football (numero 203 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite). La telecronaca della gara sarà curata da Massimo Marianella. La partita sarà visibile anche tramite SkyGo per tutti gli abbonati, disponibile su qualsiasi dispositivo Android e iOs, nonchè su buona parte delle smart tv.

Anche NowTv, la webtv di Sky trasmetterà la partita.