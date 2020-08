Calciomercato Bologna – Non solo Supryaga per l’attacco, spuntano altri due nomi: ecco chi sono

Il calciomercato Bologna continua a girare intorno ad un attaccante da mettere a disposizione del tecnico Sinisa Mihajlovic e la lista degli obiettivi nelle ultime ore si è arricchita di altri due nomi.

Sempre viva la pista Supryaga

In cima alla lista degli attaccanti resta Supryaga, ma per per il talento della Dinamo Kiev stanno iniziando a farsi avanti altre pretendenti e quindi l’affare che già era difficile prima per i costi, adesso si complica ancora di più, perchè gli ucraini potrebbero scatenare un’asta al quale i felsinei non potrebbero prendere parte. Ecco perchè Sabatini e Bigon stanno iniziando a guardarsi attorno alla ricerca di nuovi profili.

I due nuovi nomi sul taccuino del Bologna: chi sono

Il primo nome che piace agli uomini mercato del Bologna è quello di Ramadan Sobhi, esterno di attacco di proprietà degli inglesi dell’Huddersfield, ma che nell’ultima stagione ha giocato in prestito all’Al-Ahly.

Sobhi è un egiziano classe ’97 che preferisce agire come esterno di sinistra e quindi non sarebbe la punta tanto desiderata da Mihajlovic.

Il secondo nome è Taxiarchis Fountas, attaccante greco classe ’95 in forza al Rapid Vienna, dove quest’anno ha realizzato 19 gol gol in 27 presenze.