La coppia si lascia a Temptation Island con la consapevolezza che entrambi non vogliono più stare insieme, ma solo dopo qualche settimana iniziano a verificarsi coincidenze strane. I due sembrano trovarsi casualmente nello stesso posto più volte e con lo stesso fotografo, ma ancora non rivelano nulla.

A rompere il silenzio è stata la stessa Valeria qualche sera fa, confessando di essersi riavvicinata all’ex. Posta una foto sul suo profilo Instagram in cui si raffigurano felici e spensierati con tanto di dedica. Ma cosa ha scatenato nei fan questa notizia?

Valeria Liberati scatena le polemiche

Dopo averlo tenuto nascosto da qualche tempo è la stessa Valeria ha svuotare il sacco, i due sembrano esser tornati insieme mettendo da parte tutti i precedenti. La convinzione della propria scelta al falò di Temptation Island è andata scemando, e la ragazza ha deciso di perdonarlo e di dargli una seconda possibilità.

Dopo tanto silenzio, finalmente posta una foto su Instagram in cui ammette la verità, lo scatto raffigura loro due abbracciati e sembrano davvero presi. Valeria gli lascia anche una dedica: “Ci siamo guardati un’ultima volta e ci siam promessi con quegli occhi di riprovarci senza nessuna remora…sarà tutto più nuovo e vissuto con più consapevolezza. Non sappiamo dove ci porterà questo nuovo viaggio…ma so che partiremo mano della mano!”. Appena caricato questo post, ecco che arrivano le migliaia di commenti contro la coppia, ma come avrà risposta la fidanzata di Ciavy?

I fan all’attacco

La notizia scatena le polemiche dei fan che la seguono, i quali la riempiono di commenti negativi ed insulti non condividendo la sua scelta. Così tante offese che Valeria decide di togliere la possibilità di commentare il suo post, e non potendone più decide di parlare nelle sue storie Instagram. Parla di rispetto e di situazioni che sono successe al di fuori dei social che il pubblico non può conoscere.

La fidanzata di Ciavy afferma così che: “Non voglio tutte queste cattiverie perché io penso che dopo quattro anni di storia, dove ognuno di noi due abbiamo fatto degli sbagli, comunque questo percorso ci è servito ad entrambi, non vedo quale sia il problema di offendere in questo modo”.

A tutte quelle persone che le hanno dato della falsa o della cornuta per essere tornata con Ciavy, risponde esprimendo questo suo pensiero:” dare un’altra possibilità ad una persona vuol dire essere falsi? Essere cornuti, come dite? No, dare un’altra possibilità ti fa donna o ti fa uomo, comunque ti fa essere maturi”. È così che si difende dalle parole delle persone che non si capacitano di questo ritorno, ma lei sembra essere davvero convinta per la sua strada. Non resta che vedere come andrà avanti questa storia.