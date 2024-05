Migliori ricette con il Marsala: ecco la classifica 

Il Marsala è un vino dalla consistenza liquorosa, di origini siciliane. Il suo gusto, dolce e aromatico, lo fa essere pertanto ben disposto ad essere protagonista di variate ricette, che vanno dalla carne ai dessert, specialmente nel momento in cui si parla di dolci al cucchiaio e creme. Oggi andremo a vedere assieme le migliori ricette con il Marsala. Tale vino racchiude circa 203 calorie ogni 100 grammi.

Se quello secco ha già di per sé un grandissimovalore nutrizionale, diverse varianti come il Marsala all’uovo sono veri e propri energetici, tonici ed energizzanti. Nel momento in cuiviene utilizzato nella preparazione delle celebri scaloppine, ma anche di altri secondi piatti soprattutto a base di carne, perde la sua gradazione alcolica ma non il caratteristico aroma. In grado di esaltare e far diventare raffinata ciascuna pietanza.



Diverse tipologie, come il Marsala semisecco, sono più ben disposte ad accompagnare dolci secchi, altre si congiungono in maniera perfetta con il pesce affumicato e i formaggi più stagionati, come il Marsala Vergine. Per quanto concerne poi l’impiego nella preparazione delle diverse pietanze, si passa dagli antipasti ai dolci. Viene difatti utilizzato sia nei paté che nelle scaloppine o negli involtini, e inoltre come ingrediente del buonissimo zabaione.

Cominciamo dalla prima ricetta che sono le scaloppine di maiale al Marsala. Queste vengono cucinate con burro ammorbidito che verrà amalgamati con la farina e rosolato in padella per insaporire le fettine di maiale cotte in padella. Successivamente abbiamo la salsa al tartufo nero e Marsala la quale si cucina rosolando la farina nel burro e poi mettendo il marsala ed i tartufi grattugiati. Poi abbiamo la celebre faraona al prosciutto e Marsala. Tale altra ricetta il Marsala si cucina pulendo la faraona e rosolandola in padella col burro e la cipolla, poi verrà messa nel brodo facendo continuare la cottura e infine si metteranno il Marsala e la farina per far rendere più denso il sugo.

Lo zabaione è tra i dolci al cucchiaio più amati, però anche necessario per realizzare dolci squisiti come dei Bignè allo zabaione, o anche si possono cucinare dei Babà allo zabaione, o anche una buonissima Coppa allo zabaione. Tale ricetta viene arricchita dal Marsala. Infine, l’ultima ricetta è quella del celebrecappone alla calabrese che è preparato con acciughe e Marsala. La ricetta prevede di lavorare il burro in una ciotola vanno poi congiunte in maniera accurata le acciughe il limone e la noce moscata.