Il polpettone al forno, come ben sappiamo, è un grande classico della cucina italiana e lo si può cucinare in tanti maniere siccome è un piatto davvero versatile. Oggi ne andremo a vedere una versione davvero buona e saporita che non tutti conoscono: il polpettone di bietole. Tale secondo di carne è gustoso ma anche molto facile da fare, si può portare in tavola in ciascuna occasione ed è parecchio probabile che incontri il gusto di tutti gli ospiti. Il polpettone di bietole è poi una ricetta della cucina ligure.



Questa è contraddistinta da una preparazione davvero facile, sana e leggera da provare come secondo piatto di verdura o anche come antipasto ritagliato poi a quadrotti più piccoli. A volte ci si dimentica difatti che la nostra tradizione culinaria è davvero, scusate il gioco di parole, piena di ripieni, basti ragionare a: pansoti, cima, torte di verdura, involtini di verza, polpettone alla genovese. Era molti anni fauna maniera per non buttare vi nulla e, specialmente, per impiegare tutto quello che l’orto ci donava nel corso dell’anno.

Polpettone di bietole: la ricetta ufficiale

La nostra è, difatti, una cucina più di terra che di mare a base di erbe selvatiche, ortaggi, uova, formaggi freschi. Il polpettone di bietole è per eccellenza un piatto italianissimo. Si prepara con pochi e semplici ingredienti: patate, bietole, pangrattato, formaggio, uova ed erbe aromatiche. Una super ricetta della tradizione del levante ligure che sono certa vi conquisterà.



Partiamo dagli ingredienti:

bietole 600 g totali; 3 patate grandi; 2 uova; mezza cipolla;prezzemolo tritato q.b.; maggiorana q.b.; 4 cucchiai parmigiano grattugiato; sale e pepe q.b.; olio extravergine d’oliva q.b.;pangrattato q.b.

Passiamo ora al procedimento.

Per prima cosa bisogna lavare e lessare le patate con la buccia. Nel momento in cui sono morbide, biosgna scolarle e tenerle da parte.Successivamente bisogna pulire le bietole dalle coste più grosse. Lavarle e farle bollire in acqua bollente. Scolarle, strizzarle bene e tritarle. Bisogna poi farle rosolare 4/5 minuti in padella con la cipolla imbiondita e l’olio. Fatto ciò spegnete il fuoco e cospargete con il prezzemolo tritato. Fate poi intiepidire. In una scodella successivamente schiacciare le patate.

La buccia dovrebbe rimanere all’interno dello schiacciapatate. Mettete poi le bietole, il parmigiano, sale e pepe, le uova e la maggiorana. Cercate di far amalgamare bene. Ungete poi una pirofila. Cospargete in fondo con pangrattato. Riversate poi l’impasto, appiattirlo e coprirlo con altro pangrattato. Dovrete bagnare la superficie con olio e con la lama di un coltello fare delle strisceintrecciate. Infine dovrete mettere in forno a 190°C statico per circa 30 minuti successivamente servite tiepido a fette o quadrotti con un ottimo contorno di stagione.