Siviglia – Inter – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

Siviglia – Inter sono arrivate all’atto conclusivo dell’Europa League, questa sera la gara che inizierà alle ore 21:00 decreterà la vincente dell’edizione 2019/2020.

Siviglia – Inter: come arrivano alla gara

Il Siviglia è le Regina dell’Europa League avendone vinte 5 di cui tre consecutive ed ha mostrato tutta la sua esperienza nelle partite giocate e vinte contro Roma, Wolverhampton e Manchester United. Questa sera la squadra di Lopetegui si troverà di fronte un’altra italiana e cercherà di far valere il suo feeling speciale con questa coppa, cercando di sfruttare l’esperienza dei vari Navas e Banega, unita alla gioventù di altri calciatori, per avere le meglio sull’Inter.

L’Inter ha raggiunto l’obiettivo prefissato una volta che è stata eliminata dalla Champions e cioè arrivare in fondo all’Europa League. La squadra di Conte è migliorata di partita in partita e dopo aver sofferto con il Getafe, ha battuto facilmente il Leverkusen e poi ha strapazzato lo Shakhtar. Ma il bello deve ancora venire, perchè sospinta dai gol di Lukaku e Lautaro, stasera punta ad alzare la coppa al cielo.

Siviglia – Inter: Pronostico

Partita tra chi ha vinto più coppe in questione e chi ha fame di successo. Non sarà facile per nessuna delle due prevalere sull’altra, ma la condizione psico-fisica dell’Inter ci fa pendere per i nerazzurri, per questo consigliamo la giocata sul segno 2 + Gol

Siviglia – Inter: Probabili formazioni

SIVIGLIA (4-3-3): Bounou; Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón; Banega, Fernando, Jordán; Ocampos, En-Nesyri, Suso.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.

Siviglia – Inter: Dove vederla in tv e streaming

La finalissima di Europa League tra Siviglia e Inter sarà visibile su Sky, precisamente sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite e 472 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite).

La sfida sarà inoltre visibile anche in chiaro sul canale TV8.

Sarà possibile seguire Siviglia-Inter anche in diretta streaming su Sky Go, il servizio dedicato agli abbonati Sky, tramite l’app tramite pc, smartphone o tablet. La finale di Europa League sarà inoltre visibile anche su Now TV registrandosi e acquistando uno dei pacchetti. Un’altra possibilità è quella di assistere alla gara sul sito di Tv8.