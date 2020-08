Alessia Logli è Miss | Il sogno della figlia di Roberta Ragusa

Ricordiamo tutti il giallo di Roberta Ragusa, la donna scomparsa nel 2012 vicino Pisa. Ad essere condannato a 20 anni di carcere è il marito Antonio Logli, anche se ha sempre dichiarato la sua innocenza. Il corpo non è mai stato ritrovato, secondo le sentenze la donna è stata uccisa dopo un litigio con il marito per la sua relazione con la baby-sitter dei figli.

Nonostante questo, lei e suo fratello Daniele hanno sempre sostenuto l’innocenza del loro padre. Ora la Alessia Logli è Miss e ha 19 anni, nell’intervista del settimanale Diva e Donna si racconta tra sogni, passioni e fantasmi del passato.

Alessia Logli è Miss

È bellissima come la madre e in quarantena si è tolta questo sassolino dalla scarpa. Conosciuta solo come la figlia di Roberta Ragusa, la ragazza ha deciso di iscriversi al concorso di bellezza per riscattarsi, dimostrare quella che è. Non vuole usare il caso di sua madre come lancio, tenendo il trauma dentro di sé e mostrandosi tra le luci dei flash per la sua bellezza ed intelligenza.

È ufficialmente la reginetta di Miss Grand Prix, lo stesso concorso storico che ha lanciato Raffaela Fico e Carlotta Maggiorata, e si è attestata il titolo di Miss Grand Prix on the web. Dichiara: “Mi è sempre frullato in testa l’idea di partecipare a un concorso di bellezza perché molti mi spingevano a farlo e sono alta 1,80. In quarantena mi annoiavo e come passatempo ho mandato le foto a Miss Grand Prix”.

Il sogno della figlia di Roberta Ragusa

La vittoria è stata sicuramente fonte di felicità, ma il suo pensiero va a sua madre:” Molti mi dicono che somiglio a mamma soprattutto nel viso… e ne sono orgogliosa. Voglio dedicarle questa vittoria: sono sicura che sarebbe molto felice perché grazie a lei – che fra l’altro ha sempre avuto la passione per il cucito – ho iniziato a scoprire la moda da piccola: andavamo insieme a fare shopping e ho sempre avuto le idee chiare sui vestiti”. Le piacerebbe lavorare nel mondo della moda, affermando di ammirare Chiara Ferragni, ma la sua esperienza in tv ha fatto si che la Miss venisse attirata da essa.

Infatti, è stata ospite di Quarto Grado, ovviamente per parlare della scomparsa della madre, e confessa di essere rimasta affascinata dal backstage, tra truccatori, costumisti ecc. Per ora si prenderà un anno sabatico, così da avere tempo per eventuali chiamate lavorative o per fare l’iscrizione all’università di Economia. Tra i reality che lei stessa afferma di vedere è Temptation Island:” Mi diverte molto. Ecco quello lo farei, sarebbe bello, anche se non potrei fare la tentatrice perché ora sono fidanzata”. Vedremo cosa succederà e se riuscirà ad incoronare il suo sogno.