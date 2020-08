Calciomercato Lazio – Muriqi, l’agente conferma l’affare in chiusura, quasi fatta anche per Fares

Mentre si cerca sempre il colpo a effetto che possa far dimenticare la delusione Silva, la Lazio manda avanti le trattative già avviate da tempo per puntellare la rosa nei reparti che necessitano più attenzione.

Muriqi spinge per il biancoceleste

Niente Bastos nell’operazione che dovrebbe portare Vedat Muriqi a vestire la maglia della Lazio ma una sintonia tra club e calciatore che è forte, vista la volontà del calciatore kosovaro nel provare l’esperienza in Italia, tanto che l’attaccante avrebbe comunicato all’allenatore del Fenerbahce la ferma intenzione di trasferirsi.

Nonostante non si sia ancora trovato un pieno accordo economico tra le società (“ballano” circa 2 milioni, cifra tuttavia non insormontabile per la buona riuscita dell’affare), c’è ottimismo, dato anche dalla già accennata volontà da parte dell’attaccante.

Accordo per Fares

Altrettanto vicino è Mohamed Fares, terzino della SPAL e obiettivo numero 1 da parte di Tare per rinforzare la corsia mancina capitolina: da tempo c’è accordo con il calciatore sia per la durata del contratto che per il salario pattuito, per la conclusione della trattativa serve l’accordo economico tra le società: il club di Ferrara valuta il calciatore non meno di 10 milioni, la Lazio ha offerto 7 cash più il cartellino di una contropartita a scelta, presumibilmente Kiyine, Palombi o Lombardi.

La trattativa tuttavia è praticamente conclusa, e potrebbe essere ufficializzata entro pochi giorni.