Ricetta Sacher Torte: ingredienti, preparazione e consigli

Oggi vediamo insieme la ricetta dell Sacher Torte, il dolce tipico viennese ideato quasi per caso da un pasticcere – Franz Sacher – di soli 16 anni amante del cioccolato. Oggi è uno dei dolci più apprezzati e amati nel mondo.

Sacher Torte – Ingredienti

Ingredienti per 8 persone.

Cioccolato fondente 60% 75 grammi

3 tuorli di uovo 60 grammi

3 albumi di uovo 90 grammi

Burro 65 grammi

Farina 00 65 grammi

Zucchero 90 grammi

Zucchero a velo 20 grammi

Sale fino a piacere (consigliato un pizzico)

Vaniglia in bacello 1

Per la farcitura

Confettura di albicocche 150 grammi

Per la copertura esterna

Cioccolato fondente 60% 185 grammi

Panna fresca liquida 125 grammi

Sacher Torte – Preparazione

Fondete il cioccolato a bagnomaria e nel metre inserite all’interno della planetaria il burro e lo zucchero a velo insieme ad un pizzico di sale. Subito dopo aggiungete anche il bacello di vaniglia e lavorate il tutto con una frusta, fino a quando non otterrete un composto cremoso.

Successivamente aggiungere i tuorli sbattuti leggermente e continuare montando il burro (10 minuti circa. A questo punto il cioccolato dovrebbe avere una temperatura tra i 35° e i 45°: se confermato, aggiungetelo nel composto di tuorli e burro continuando a mescolare per ottenere un composto uniforme.

Ora gli albumi dovranno essere versati all’interno della planetaria montandoli energicamente e, una volta che saranno diventati spumosi e bianchi, potranno essere uniti allo zucchero semolato – delicatamente. A questo punto questo composto deve essere unito a quello del cioccolato e dei tuorli, mescolando tutto insieme con una frusta. Aggiungete ora la farina setacciata e create un movimento dall’alto verso il basso con l’aiuto di una spatola fino a quando il composto non sarà omogeneo. Prendete uno stampo da 18 cm e imburratelo per poi versare al suo interno il composto ottenuto – livellando la superficie – per poi cuocerlo per 40 minuti a 170° in un forno preriscaldato.

La torta una volta pronta deve essere lasciata raffreddare completamente per poi tagliarla in due dischi con l’aiuto di una lama lunga seghettata. All’interno spalmate la confettura di albicocche creando un velo anche sul bordo del dolce.

Nell’ultimo step la torta dovrà essere messa su una gratella. Per preparare la ganache dovrete mettere la panna dentro un pentolino portandola a bollore: spegnete e unite il cioccolato mescolando con una frusta sino alla completa amalgamazione. A questo punto glassate la vostra torta con una spatola, assicurandosi che la ganache abbia una temperatura di 40°. Mettetela in frigo per rassodarla e dopo 20 minuti può essere mangiata.

Sacher Torte – Consigli

La torta dovrà essere consumata entro 4 giorni dalla sua preparazione e conservata in frigorifero.