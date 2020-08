Come Sorelle 2 – Ci sarà la seconda stagione? – Gli indizi

Come Sorelle 2 vedrà mai la luce? I fan italiani si sono affiancati ai telespettatori turchi per applaudire alla soap che Canale 5 ha trasmesso per diverse settimane. Originaria della Star TV, la fiction ha riscosso un forte successo fin dal suo debutto sul piccolo schermo del Bel Paese.

Come Sorelle 2 ci sarà? La domanda ricorre con maggior forza in queste ore, dato che siamo arrivati ormai all’ultima puntata di Come Sorelle. Nessun cliffhanger però per la conclusione del primo capitolo, che spinge gli ammiratori a chiedersi quale sarà il destino dello show.

Come Sorelle 2 si farà? I dubbi

Come Sorelle 2 potrebbe non approdare mai nella tv internazionale. Per adesso infatti possiamo dare per scontato che la soap turca non prevede alcuna notizia certa riguardo all’arrivo di nuovi episodi. Nessuna informazione dai produttori di Sevgili Geçmis (il titolo originale della fiction), tanto che non possiamo dare per scontata la chiusura dei battenti o la sua continuazione. Ci sono infatti diverse possibilità che la casa madre stia tardando a dare una risposta a causa dell’emergenza sanitaria che ha colpito il mondo intero.

Non ci risultano però in programmazione nuove riprese e questo lascerà di certo un bel po’ di amaro in bocca a chi avrebbe voluto rivedere Ipek e le altre di nuovo in pista. Non dobbiamo dimenticare infatti che la messa in onda nella tv madre risale al dicembre dell’anno scorso, almeno per quanto riguarda la sua conclusione. A tutto ciò si aggiunge anche il fatto che i canali social della soap, fra cui il profilo ufficiale su Instagram, non vengono aggiornati dal finale del primo capitolo. Intanto possiamo gustarci tutto ciò che potrebbe dare vita un domani a Come Sorelle 2. A partire dall’ultimo episodio, in cui scopriremo finalmente se Ipek e le altre protagoniste potranno finalmente liberarsi dal giogo del perfido Cemal.