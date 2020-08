Checco Zalone – Tutto su di lui – Età, moglie e figli

Checco Zalone è uno dei volti più noti del piccolo e grande schermo italiano. Dotato di una forte ironia, ha fatto ridere i telespettatori del Bel Paese grazie ai suoi personaggi e ai film con cui ha sbancato spesso e volentieri i botteghini.

Checco Zalone è anche un abile imitatore, oltre che cantante. Spesso i suoi personaggi lo vedono infatti al microfono e pianoforte. Il suo debutto invece è legato a Zelig, il programma di cabaret che per tanti anni ha riscosso consensi.

Checco Zalone – Età, moglie e figli

Checco Zalone nasce il 3 giugno del ’77 a Capurso con il nome di Luca Pasquale Medici. Dopo aver conseguito il diploma al Liceo Scientifico, si laurea in giurisprudenza presso l’Università di Bari Aldo Moro. Intanto coltiva la sua passione per la musica e si unisce a diversi jazzisti pugliesi. Esordisce nel 2004 con Pierluigi Morizio e Giacinto Lucariello, presentando il concorso Ragazza Cinema Ok in Puglia. Il suo esordio in tv avviene però nel 2004 grazie ad alcuni programmi su Telenorba, poi l’anno successivo sbarca a Zelig. Nel 2006 ottiene un buon successo con il suo brano Siamo una squadra fortissimi, dedicato alla Nazionale italiana di calcio in occasione del Mondiale di Germania.

Recita per la prima volta in Cado dalle nubi di Gennaro Nunziante nel 2009, regista con cui collaborerà anche due anni più tardi per la pellicola Che bella giornata. L’ultimo suo lavoro risale al gennaio del 2020: il film Tolo Tolo, che lo vede anche come regista, incasserà in un solo giorno oltre 8 milioni di euro. Per quanto riguarda la sua vita privata, Checco Zalone è fidanzato con Mariangela Eboli dal 2005. Fra i due non c’è mai stato un matrimonio, ma spesso la donna viene indicata dalla stampa come la moglie dell’artista. Tutto questo anche se nel 2018 il comico ha deciso di fare il grande passo e chiedere la mano della compagna, pur non arrivando mai fino all’altare. La coppia inoltre ha avuto due figlie: Gaia (2013) e Greta (2017).