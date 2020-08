Ricetta crostata di castagne: ingredienti, preparazione e consigli

Oggi vediamo insieme la ricetta Crostata di Castagne, un dolce goloso e prettamente invernale così da portare in tavola una delizia per un fine pasto sfizioso o una merenda diversa dal solito.

Crostata di Castagne – Ingredienti

Gli ingredienti sono da intendersi per 12 persone circa.

Burro 150 grammi

Farina 00 300 grammi

Zucchero a velo 130 grammi

Tuorli 2

Castagne 800 grammi

Acqua 260 grammi

Baccello di vaniglia 1

Zucchero 240 grammi

Scorza di limone 1/2

Uova 1 per spennellare

Burro e Farina a piacere per la tortiera

Crostata di Castagne – Preparazione

La prima cosa da fare per preparare questa Crostata di Castagne è iniziare con la crema, lavando le castagne e poi mettendole in una padella piena di acqua: una volta che è stato raggiunto il bollore, proseguite la cottura per 15 minuti. Una volta che è passato questo tempo di cottura, scolatele e lasciatele intiepidire per poi togliere la buccia con l’ausilio di un coltellino apposito.

Mettetele ora nel passaverdure sino a quando non avete ottenuto un composto sabbioso. Prendete una padella e metteteci dentro la bacca di vaniglia, i semi, lo zucchero con l’acqua e fate sciogliere per 10 minuti a fuoco medio mescolando energicamente con la frusta. Prendete la bacca ed eliminatela e aggiungete il vostro composto di castagne. Continuate a mescolare mentre aggiungete la scorza di limone, lasciando cuocere per 1 ora: mescolate ogni tanto utilizzando un cucchiaio in legno.

Da una parte avete la crema di castagne che cuoce e dall’altra potete agevolarvi con la preparazione della pasta frolla. Per fare questo prendete una ciotola con farina e burro e passate il tutto nel mixer sino ad ottenere un composto sabbioso. Ora prendete il composto e mettetelo su una spianatoia formando un buco al suo centro dove versare zucchero a velo. Prendete le uova e rompetele, lasciando da parte gli albumi e aggiungendo solo i tuorli: lavorate con le mani sino ad avere un bel panetto omogeneo che va avvolto nella pellicola e lasciato in frigo per 30 minuti.

Ora stendete la pasta con il mattarello, prendete una tortiera per imburrarla e infarinarla e adagiate la pasta frolla stessa facendo pressione lungo il perimetro e togliendo tutta la pasta in eccesso. Ora versateci dentro la crema di castagne tiepida livellandola con il cucchiaio. Formate le strisce della crostata con tutta la frolla avanzata e spennellate con un uovo. Ora mettete tutto in forno per 45 minuti a 180°. Una volta pronta lasciatela raffreddare: buon appetito!

Crostata di Castagne – Consigli

La crostata di castagne si conserva per 3 giorni protetta da una pellicola trasparente.