Quali sono i segni che hanno più paura di invecchiare

La paura di invecchiare è una sensazione che, in misura minore o maggiore, sperimentano tutti i segni, specialmente quando si entra nei mitici “anta”, che in qualche modo rappresentano uno spartiacque nella vita.

Invecchiare è un processo naturale, fisiologico e non è tutto così negativo come potrebbe sembrare: ad esempio si vive con più consapevolezza il sesso, si compiono scelte economicamente più responsabili, ci si può rendere indipendente, si vive soli o in coppia e senza dover necessariamente giustificare ogni propria scelta o movimento.

Non è che la complicità diminuisce, anzi. Potrebbe addirittura aumentare, dopo una vita vissuta insieme. Ma si ha meno timore del giudizio dell’altro, meno paura di esporsi e di farsi vedere fragili. Soprattutto, quando si raggiunge una certa età si potrebbe avere più tempo, salute permettendo, e più soldi per andare in vacanza alle Maldive o a contemplare l’Etna o sulla Sila o in Trentino quando è autunno e l’aria è fresca e pura. Insomma, paura di invecchiare sì ma con un pizzico di ironia e consapevolezza. Vediamo quali sono i segni che fanno più fatica ad accettare il peso degli anni che passano.

1)Bilancia

Il segno ci tiene molto alla bellezza e alla forma, pertanto all’idea di avere i capelli bianchi e dover ricorrere alla tintura con attenzione sistematica, le rughe e qualche macchia di vecchiaia sulla pelle è semplicemente terrorizzato. Non accetta facilmente l’idea di aver superato la soglia della gioventù quando tutto era permesso o quasi e rimugina spesso sul tempo perduto e su quello che non sarà più possibile fare.

2)Toro

Non accetta per nulla di invecchiare e cerca di fermare in ogni modo possibile il tempo. Ad esempio facendo molti esercizi in palestra, con un programma di allenamento intensivo, compiendo molte passeggiate nella natura che, a suo avviso, è indispensabile per fornire nutrimento allo spirito, oltre che al corpo. Non ultimo, dedicandosi a una sana attività sessuale, che lo fa sentire giovane e ancora in grado di soddisfare il partner. Ma le rughe e i capelli bianchi lo spaventano e lo indispongono.

3)Scorpione

Non ama sentir parlare di vecchiaia e dei rischi ad essa connessi, sempre passionale e giovanile com’è. È un segno che ama particolarmente andare in giro con gli amici, passare da un pub all’altro e divertirsi, in maniera spensierata, senza preoccuparsi di nulla o quasi. Ma questo a 60 anni non è più possibile, dunque alla soglia degli “anta” il segno manifesta qualche scrupolo in più, così inizia a seguire un regime alimentare più salutare e una ferrea disciplina sportiva. Mai perdere il proprio tono muscolare e, soprattutto, la forma fisica!

4)Capricorno

Ha il terrore di perdere, con l’età e magari in conseguenza di qualche patologia, l’autonomia e l’indipendenza. Non tollera l’idea di dover essere assistito da qualcuno nell’espletamento dei propri bisogni e delle proprie esigenze, né gli fa in alcun modo piacere che i suoi cari lo vedano invecchiato, privo di quel vigore e di quel fascino che ha sempre cercato di preservare durante l’età della gioventù. Non si rende, però, conto, che anche la vecchiaia ha una sua bellezza.