Anticipazioni Una vita – 11 settembre – Marcia e Felipe in amore?

Una vita ritorna nel pomeriggio dell’11 settembre 2020 con una nuova puntata. Ancora una volta la soap iberica continua a parlarci di amore e nello specifico del rapporto che si sta creando tra Felipe e Marcia.

L’avvocato e la domestica sono sempre più vicini e sembra proprio che sia nata la scintilla. Le anticipazioni di Una vita però ci mettono in guardia sul loro futuro: ad un passo da un bacio, qualcosa potrebbe andare storto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Immuno Defender, aumenta fin da subito le tue difese immunitarie - Clicca qui

Anticipazioni Una vita – puntata 11 settembre

In questi giorni abbiamo assistito all’evoluzione amorosa tra Felipe e Marcia. L’avvocato ha deciso di invitare la domestica ad un evento pubblico e i due sono apparsi per la prima volta agli occhi di tutti come una coppia normale. Durante il gala, Alvarez ha insegnato qualche passo di danza alla ragazza e si sono avvicinati così tanto che per poco non ci scappava un bacio. Una situazione più che pericolosa, visto che Marcia è in realtà una spia di Alfredo e istruita a dovere dalla perfida Ursula.

Marcia tra l’altro non è l’unica a provare un certo tipo di interesse per il vedovo. Anche Genoveva inizia a nutrire una forte attrazione nei suoi confronti: il pericolo per Felipe è sempre più vicino. La moglie di Alfredo tra l’altro non fa parte del piano diabolico del consorte, che con l’aiuto della Dicenta sta ottenendo delle informazioni su Ramon, Felipe e Antonito. Come ci confermano le anticipazioni di Una Vita, Ursula intende rivendere tutto ad Alfredo, il suo attuale alleato. Intanto c’è un altro triangolo amoroso in ballo. Cinta ha deciso finalmente di dire la verità a Rafael riguardo al suo amore per Emilio. Quest’ultimo ama la ragazza in segreto e per ora è meglio per entrambi se nessuno verrà a sapere dei loro sentimenti. Soprattutto i genitori di Cinta.