Calciomercato Juventus – Douglas Costa via, su di lui il Manchester United

Il calciomercato Juventus ha bisogno di lavorare molto sulle uscite e dopo quella di Higuain (da oggi ufficialmente un giocatore dell’Inter Miami) c’è bisogno di piazzare Khedira e soprattutto Douglas Costa, che non rientrano nei piani di Pirlo. Entrambi sono seguiti dal Manchester United.

La situazione Douglas Costa

Douglas Costa non rientra nei piani tattici di Pirlo, è stato lo stesso allenatore a parlare con il calciatore e fargli presente che per lui nella nuova Juventus non ci sarà spazio e che quindi è da ritenersi sul mercato. Su di lui c’è forte l’interessamento del Manchester United, che però è frenato dall’ingaggio del calciatore, infatti Douglas Costa ha ancora due anni di contratto con i bianconeri a 7 milioni di ingaggio netti a stagione. La trattativa quindi sembra difficile se lo stesso calciatore non deciderà di ridursi lo stipendio.

Khedira: si studia la rescissione

In esubero anche Sami Khedira e la Juventus sta trattando con il centrocampista tedesco la rescissione del contratto con una buonuscita stile Higuain. Sul tedesco anche qui c’è l’interessamento del Manchester United, che sarebbe pronto ad accoglierlo a parametro zero. Questa potrebbe essere la carta a favore dei bianconeri, perchè potrebbe far decidere al calciatore di accettare la rescissione avendo già pronta una nuova squadra. Sono attese novità nei prossimi giorni.