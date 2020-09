Elisa Isoardi e Raimondo Todaro – Il Tango – Ballando 2020 – VIDEO

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro sono gli ottavi concorrenti a presentarsi nello studio di Ballando con le Stelle 2020, in occasione della prima puntata. Ancora prima di vederli in pista, Paolo Belli tenta il colpaccio e chiede conferma del possibile flirt che li avrebbe uniti proprio in questi giorni.

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro non nascondono il feeling che hanno creato in questi mesi. Scopriamo però che la concorrente ha il ‘vizio’ di mangiare tanto e di sgarrare rispetto alle linee guida che le ha dato il maestro. Come andrà la loro esibizione?

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro a Ballando con le Stelle 2020 – Il Tango

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro hanno faticato molto durante le prove. La conduttrice in particolare crede di essere un po’ un manico di scopa. Propongono un Tango dalle note siciliane. In sottofondo ascoltiamo Ancora ancora ancora di Mina, mentre i due si muovono lungo il perimetro di un finto tetto, tra lenzuola e giochi sensuali. “Il Tango è un jolly”, dice Zazzaroni, “bene”. Canino invece ha notato un grande cambiamento nel ballerino professionista, anche se meno sorridente. Ha visto inoltre la Isoardi molto calma e posata, anche se in realtà la concorrente ha vissuto tutto con estrema paura. “Ci sono due o tre cose che mi hanno colpito subito”, dice la Smith, “le mani e la morbidezza. Molto donna, molto carnale. Mi piace tantissimo anche lo sguardo”. La Presidentessa però ha anche notato un errore: in alcuni momenti ha perso l’equilibrio e ha influenzato anche il maestro.

La Lucarelli ha un solo consiglio: la concorrente deve trovarsi un fidanzato vero. Ha la certezza che il gossip del bacio fra i due sia stato creato solo per far parlare i giornali. “Mi dedicherei molto al ballo”, aggiunge, “basta quello, non serve altro”. Mariotti crede di avere di fronte una coppia che potrebbe facilmente aspirare alla vittoria finale. I voti: 7 (Zazzaroni), 7 (Canino), 7 (Smith), 8 (Lucarelli), 9 (Mariotto), per un totale di 38 punti. Fra poco sarà disponibile il video dell’esibizione di Elisa Isoardi e Raimondo Todaro.