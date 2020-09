Clarissa Marchese è famosa per aver vinto Miss Italia nel 2014 e aver partecipato a Uomini e Donne, sposandosi con Federico Gregucci conosciuto proprio in quella dinamica. Adesso che hanno una bambina le sue preoccupazioni si sono raddoppiate a causa anche della pandemia.

Ha lasciato l’Italia per trasferirsi con la sua famiglia a Miami per cercare un posto dove stare bene e godersi la sua maternità. Ma non ha scelto il periodo più consono per visitare l’America a causa delle varie proteste mosse dalla popolazione.

Clarissa Marchese scappata da Miami

Il suo obiettivo era quello di trovare un posto che potesse essere accogliente per la nuova famiglia e ovviamente, Miami era sicuramente un sogno. Ma purtroppo in questo periodo in America si stanno svolgendo molte proteste e rivolte dove le persone però, non hanno e non portano nessuna precauzione non curandosi delle norme del distanziamento sociale.

Così dalla nascita di Arya, l’undici marzo precisamente, la paura di Clarissa è cresciuta in maniera sconsiderata. Intervistata dal settimanale Nuovo confessa:” Quindi, dalla sua nascita in poi, ho vissuto con la paura che lei potesse risultare positiva al Covid-19. In America è un fuggi fuggi generale. Siamo scappati quando l’attenzione si è spostata dal Coronavirus alle proteste contro il razzismo, creando disattenzione su regole sociali e sanitarie”.

“Ho vissuto con la paura”

Come conseguenza di questa paura hanno deciso di tornare in Italia, anche se non è stato per niente facile. Lo racconta infatti:” Per rientrare nel nostro Paese abbiamo dovuto lottare dato che, a causa della pandemia, gli uffici erano chiusi e aspettavamo il passaporto italiano per nostra figlia”. Ovviamente sarebbero dovuti tornare ugualmente a casa per far conoscere la pupa alle loro famiglie, ma hanno voluto accelerare i tempi.

Ora come ora però non si trovano insieme, tant’è che Clarissa e la figlia si trovano in Sicilia dai suoi, mentre Federico sta lavorando a Montevarchi, in Toscana e sta cercando una casa in affitto per trovare un po’ di stabilità. Conclude :” Quando la troverà, torneremo negli Stati Uniti per fare il trasloco e sistemare la parte burocratica”.