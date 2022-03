Oroscopo Branko domani, 11 Marzo 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Ecco l’oroscopo di Branko per domani venerdì 11 marzo 2022, rivolto a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Il famoso astrologo di RDS ci regala ogni giorno illuminanti anticipazioni astrologiche riguardo il futuro. Se volete conoscere le previsioni, i transiti dei pianeti e i segni più fortunati e sfortunati del momento, restate sintonizzati con noi. Ogni giorno vi racconteremo l’oroscopo di Branko per domani, tratto dal Calendario Astrologico.

Sagittario

Secondo l’oroscopo di Branko domani sarà una di quelle giornate che ti richiederà prudenza, soprattutto nei rapporti interpersonali. Ti converrà armarti di enorme pazienza in famiglia, altrimenti correrai il rischio di perdere le staffe inutilmente. Prova a farti scivolare le cose addosso.

Capricorno

Domani le stelle ti porteranno fortuna! Chi sarà alle prese con un colloquio di lavoro, sarà protetto da un cielo benevolo e tutto andrà per il meglio. In amore e in famiglia dovrai usare un po’ di cautela in più, perché la Luna opposta potrebbe renderti più nervoso del solito.

Acquario

Nel corso di queste giornate potresti avere novità improvvise sul lavoro. La possibilità di un nuovo incarico, una nuova collaborazione: le stelle di marzo ti offriranno una grossa spinta. Non sprecare questa opportunità, rimanendo bloccato per timore.

Pesci

Come invita a fare il popolare astrologo Branko domani un sogno d’amore potrebbe diventare realtà. Adesso che molti pianeti sono nel tuo cielo e lavorano per te, potrai fare grandi passi in avanti, sia a livello professionale, sia a livello sentimentale. Giornate ricche di emozioni.