Oroscopo Branko domani, 24 Marzo 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Ecco l’oroscopo di Branko per domani giovedì 24 marzo 2022, rivolto a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il famoso astrologo di RDS ci regala ogni giorno illuminanti anticipazioni astrologiche riguardo il futuro. Se volete conoscere le previsioni, i transiti dei pianeti e i segni più fortunati e sfortunati del momento, restate sintonizzati con noi. Ogni giorno vi racconteremo l’oroscopo di Branko per domani, tratto dal Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani, 24 Marzo: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Secondo l’oroscopo di Branko domani finalmente, grazie a uno splendido transito lunare, l’amore tornerà in auge. Saranno diversi i nati in Leone che potranno trascorrere alcune ore della giornata mano nella mano con la persona amata.

Vergine

Domani dovrai contrastare gli effetti negativi della Luna in quadratura. Nel corso della giornata potresti sentirti nervoso, affatico, confuso oppure dovrai fare i conti con una spesa inattesa per via di riparazioni per la casa, un ritardo irritante. Sforzati di mantenere la calma.

Bilancia

Come anticipa l’astrologo Branko domani potrebbero nascere momenti di tensioni in famiglia, tra genitori e figli. Se così fosse, ti converrà non arrabbiarti, ma cercare una via più diplomatica. Meglio lascia passare le prossime ore, senza discussioni.

Scorpione

Domani le stelle favoriranno in special modo le trattative immobiliari. Se da tempo hai in mente di comprare, vendere o prendere in affitto un nuovo immobile dovresti approfittare di questa giornata e muoverti. Avrai buone chance di concludere un affare vantaggioso.