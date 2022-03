Non è bello ciò che è bello ma ciò che piace recita un vecchio detto anche se dal punto di vista dell’eleganza e stile esistono alcuni dettami che, pur essendo influenzabili da persona a persona, sono dei veri e propri capisaldi. Alcuni individui infatti sembrano particolarmente a loro agio dal punto di vista del look, e non solo per quanto riguarda l’abito. Quali sono i segni più eleganti?

I segni più eleganti dello zodiaco: ecco la classifica

Non si fa riferimento esclusivamente alle personalità che amano sfoggiare un aspetto particolarmente raffinato, ma anche chi riesce a farsi notare con un abbigliamento assolutamente normale.

3 Leone

Anche se non devono andare da nessuna parte, è impossibile o quasi vedere un Leone poco curato nell’aspetto. Essendo egocentrici ed accentrativi, apparire sempre eleganti anche quando non necessario “li fa stare bene”. Non è un vezzo ma qualcosa di simile ad una necessità.

2 Vergine

Non amano gli abiti eccezionalmente esclusivi e costosi, essendo segni pratici ma sono molto attenti a dettagli come combinazioni di colore, materiali e indossabilità. Hanno uno stile molto definito ma che non viene influenzato molto dalle mode del momento. Pragmatici ma esclusivi a modo loro, non necessitano di capi firmati per farsi notare.

1 Bilancia

Invidiabile la loro capacità d “spiccare” esteticamente senza per questo apparire ossessionati in relazione alle loro mode. E’ quasi impossibile non apprezzare la loro continua ricerca dello stile, sopratutto perchè non è mai forzata o “copiata” di punto in bianco da qualcuno. Amano osare ma difficilmente li vedrete indossare qualcosa fuori luogo.