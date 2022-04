Oroscopo domani Paolo Fox, 9 aprile 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox sabato 9 aprile 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo domani Paolo Fox, 9 aprile: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Legge il seguente oroscopo per domani, dedicato ai primi quattro segni dello zodiaco!

Oroscopo domani: Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà un’altra giornata con la Luna storta. Meglio avere particolare prudenza, soprattutto in famiglia. Sforzati di non dare retta alle tensioni interiori e nemmeno di tornare con la mente al passato. Cerca di mantenere la calma! Da domenica ritornerà il buonumore, nel frattempo concentrati sullo sviluppo dei nuovi progetti.

Previsioni astrologiche domani: Toro

Domani sarà un’altra buona giornata per i sentimenti e le relazioni, da sfruttare al massimo. Potrai riappacificarti con qualcuno, esprimere il tuo affetto se ti sei reco conto che quella persona è stata male. Qualcuno si sentirà perfino in colpa, se a febbraio si è comportato in maniera troppo dura. Non potrai cancellare le parole espresse, ma potrai senz’altro rimediare.

Previsioni domani Paolo Fox: Gemelli

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani dovrai fare ancora i conti con un certo nervosismo e una lentezza snervante. Ti sei accorto che alcune questioni importanti procedono incredibilmente a rilento, ma non per colpa tua. Cerca di tenere i nervi saldi, specialmente in amore. Se tieni alla persona che hai accanto, sforzati di tenere a freno la lingua per tutto il mese di aprile. Poi, da maggio le cose cambieranno.

Oroscopo domani: Cancro

Domani la Luna sarà ancora nel tuo segno, Giove e Venere nel cielo dell’amico Pesci. Si preannuncia un’altra giornata importante per l’amore, per vivere qualche bella emozione. Chissà che tu non riceva un invito inatteso o che non sia contattato da una persona che non sentivi da tempo. Cerca di non trascurare neppure il lavoro: approfitta di aprile per muoverti, metterti in luce, avanzare richieste e concludere accordi, anche se non saranno quello che desideravi tu.