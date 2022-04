Oroscopo Paolo Fox domani, 10 aprile 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox di domani domenica 10 aprile 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani, 10 aprile: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni finali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani dovrai cominciare a concentrarti sul tuo futuro, fare progetti in vista di maggio. Aprile, purtroppo, sarà un mese piuttosto deludente, ma vedrai che entro due mesi potrai dare una svolta epocale alla tua vita. Tieni duro! in amore occorrerà prudenza, specie se ti sei reso conto che la tua relazione è nata in maniera troppo precipitosa. Occhio a non invaghirti per una persona troppo diversa da te!

Previsioni astrologiche Paolo Fox domani: Capricorno

Domani sarà una giornata più tranquilla rispetto a quella passate. Riuscirai a recuperare bene e a contrastare piano piano quel disorientamento che ti ha colto negli ultimi tempi. Potrai goderti rapporti più armoniosi con gli altri. Nel lavoro dovresti cercare di avanzare le tue richieste o di chiudere un accordo entro e non oltre il 10 maggio. La seconda metà del 2022 sarà un po’ rallentata.

Previsioni Paolo Fox domani: Acquario

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani potresti sentirti un po’ stanco, demotivato. Tu sei una persona che si stufa facilmente delle cose e desidera sempre novità entusiasmanti. Forse hai cominciato a lavorare con grinta in un nuovo progetto e adesso stai perdendo interesse. Entro la fine del mese potrai prendere decisioni utili e partire da maggio partirà un periodo importante. Cerca, nel frattempo, di liberarti del passato e delle lotte, piccole o grandi, che stai vivendo adesso. Entro il 10 maggio dovresti firmare un accordo o avviare un progetto.

Oroscopo domani: Pesci

Domani sarà indispensabile sfruttare la presenza di Venere nel segno per aprirsi all’amore, lasciarsi trasportare da una passione. Il pianeta potrà fare vivere relazioni part-time o consolidare quei rapporti ancora recuperabili Insomma, è tempo di voltare pagina e costruire un futuro più bello. Anche se Giove a maggio ti saluterò, in questo periodo dovrebbe averti regalato diversi doni, più consapevolezza, la certezza di poter avere una vita più felice.