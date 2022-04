Oroscopo domani Paolo Fox, 19 aprile 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox, martedì 19 aprile 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo per domani di Paolo Fox, rivolte a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo domani Paolo Fox, 19 Aprile: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni centrali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani ti aspetta una gran bella giornata, illuminata da una splendida Luna. La seconda metà del mese sarà molto stimolante. Sul lavoro i rapporti con soci e colleghi potrebbero essere ricuciti. Chissà che spunti un progetto importante che potrebbe partire da maggio. In amore potrai iniziare a recuperare. Chi è solo da tempo dovrebbe cominciare a guardarsi intorno, in vista di maggio. Un’amicizia potrebbe diventare molto presto qualcosa di più.

Previsioni astrologiche domani Paolo Fox: Vergine

Domani dovrai contrastare gli effetti di una Luna contraria. Nel corso della giornata potresti risentire di una profonda stanchezza o forse anche agitazione, se alcuni tuoi progetto faticano stanno subendo dei ritardi. Evita le scelte azzardate: meglio aspettare maggio, quando Giove non sarà più opposto per qualche mese. Se qualcosa non funzionerà, se qualcuno ti irriterà in famiglia, cerca di non arrabbiarti troppo!

Previsioni domani Paolo Fox: Bilancia

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox dovresti muoverti, cercare di avere conferme di lavoro, prima che a partire da maggio Giove opposto comporti qualche ritardo o intoppo. Dal prossimo mese tutto quello che è inutile andrà eliminato. Per fortuna, sei sempre sostenuto da Saturno. È probabile che da sabato prossimo fino al 28 tu sia chiamato a fare una scelta importante. Questa seconda parte di aprile sarà decisamente migliore in amore. Buona la forma fisica.

Oroscopo domani: Scorpione

Aprile sarà un mese fluttuante per la vita professionale e potrà indirizzare su più strade senza avere la certezza di intraprendere quella giusta. Ci vorrà pazienza per accettare i cambiamenti partiti tempo fa. Dovresti sfruttare questo Giove che sarà attivo fino al 10 maggio. Purtroppo, però, con Giove e Nettuno in trigono la situazione affettiva non sarà del tutto tranquilla. Cerca di non riversare sul lavoro le tensioni che nascono in casa.