A tutti capita di dimenticare cose, appuntamenti, concetti anche importanti, del resto la mente umana pur effettivamente sorprendente per capacità ed abilità non è perfetta, ed a volte la mente va in “blocco”. Alcune personalità tuttavia manifestano una tendenza piuttosto importante dal punto di vista della smemoratezza: si tratta di profili che sostanzialmente dimenticano praticamente tutto, anche cose molto importanti sia par distrazioni varie ma anche se queste non sono presenti. I segni smemorati fanno parte di una larghissima fetta di popolazione effettiva, in quanto è praticamente impossibile non conoscere o avere conosciuto qualcuno che manifesta questa tendenza.

Ecco i 3 segni più smemorati di tutti: c’è anche il tuo?

Toro

Troppo, davvero troppo concentrati a fare tantissime cose e sopratutto a pensare ad altrettanti concetti e cose da ricordare. E’ un segno accentrativo ma non il più egoista quindi finisce inevitabilmente per occuparsi di tutto e farsi carico di ogni cosa. E’ abbastanza normale che diventino smemorati.

Pesci

Un segno con la testa tra le nuvole come Pesci inevitabilmente viene “sballottato” dai problemi ma anche dalla routine che lo fa “chiudere” a riccio su se stesso. Se non è abbastanza calmo e in un contesto favorevole, semplicemente il Pesci soffre maledettamente le pressioni e va in tilt molto facilmente.

Sagittario

E’ fin troppo concentrato su se stesso quindi inevitabilmente tende ad essere uno smemorato di prima classe quando si tratta di discutere e parlare di cose proprie è un orologio svizzero, ma al contrario dimentica tutto quando il contesto non gli appartiene o non “parla” di lui. Ecco perchè spesso si litiga con un Sagittario per questo motivo.