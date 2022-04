Oroscopo Branko domani, 30 aprile 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Ecco l’oroscopo di Branko per domani sabato 30 aprile 2022, rivolto a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il famoso astrologo di RDS ci regala ogni giorno illuminanti anticipazioni astrologiche riguardo il futuro. Se volete conoscere le previsioni, i transiti dei pianeti e i segni più fortunati e sfortunati del momento, restate sintonizzati con noi. Ogni giorno vi racconteremo l’oroscopo di Branko per domani, tratto dal Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani, 30 aprile: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco le previsioni astrali tratte dall’oroscopo di Branko per domani, rivolte ai quattro segni centrali zodiacali.

Oroscopo domani: Leone

Secondo l’oroscopo di Branko domani aprile si chiuderà con un Novilunio in Toro decisamente stancante. Dovrai avere particolare prudenza per tenere a bada lo stress che avvertirai. Cerca di non riversare in amore e in famiglia la tensione nervosa. Tieni duro! Da lunedì le cose cominceranno a migliorare.

Previsioni astrologiche Branko domani: Vergine

Domani il tuo Mercurio approderà nel cielo dei Gemelli, per cui diventerà dissonante. Potresti non avere grandi problemi, ma ti converrà usare cautela nel lavoro e nei rapporti con gli altri. Le tensioni vissute finora non saranno del tutto dissolte. Sii prudente!

Domani Previsioni Branko domani: Bilancia

Come anticipa l’astrologo Branko domani Mercurio raggiungerà un bel punto del cielo che riguarda i profitti. Dalle prossime ore potresti ricevere dei soldi o allargare i tuoi guadagni. Chi da tempo sta cercando di recuperare una somma di denaro che gli spetta, potrà muoversi a partire da sabato.

Oroscopo domani Branko: Scorpione

Domani il Novilunio in Toro ti inviterà a rallentare i ritmi e rilassarti un po’. Si preannuncia una Luna piuttosto intossicante: meglio fare particolare attenzione e rimandare ogni discussione e impegno più gravoso alla settimana seguente.