L’azienda è stata fondata nel giugno 2016 e il 6 luglio 2018, ha cambiato nome in Crypto.com.

Crypto.com è una applicazione che consente di comprare e vendere valute digitali, di conservarle, investirle, guadagnare interessi, di ottenere prestiti usandole come garanzia e anche di essere pagati.

Inoltre possiede una carta di debito VISA che consente di fare acquisti.

Come utilizzare crypto.com? La guida completa: “attenzione”

Innanzitutto bisogna iscriversi e verificare identità. Ci troveremo poi di fronte al termine Staking, cioè il processo di mettere fondi in un wallet per sostenere le operazioni di una rete di blockchain. In pratica, si bloccano delle valute digitali per ricevere delle ricompense.

Il Wallet di Crypto.com consente di comprare e vendere più di 80 valute digitali diverse e 7 valute legali. Si possono ad esempio Bitcoin, Etherium, Ripple, Binance.

Queste valute si possono acquistare tramite bonifico bancario o con la carta di credito. Il secondo è più veloce rispetto al primo metodo.

Si possono seguire tutti gli andamenti, i grafici con tutte le prestazioni in diretta di oltre 200 cripto-valute.

Un’altra funziona utile di Crypto.com è Earn, che permette di guadagnare interessi sulle criptovalute che vengono pagati una volta a settimana.

Come creare l’account

Per creare l’account serve una carta d’identità valida, il passaporto o la patente. Dopo l’identificazione che può durare da poche ore a qualche giorno, bisogna scegliere un pin, che ti verrà chiesto prima di qualunque transazione. Bisogna poi scegliere la valuta principale del conto, la quale sarà la valuta principale in cui ti compariranno tutti i saldi e le transazioni. L’account è pronto e si possono usare tutte le funzioni dell’applicazione.

Per avere soldi sul conto di Crypto.com per poi acquistare e poi comprare le valute digitali, si può utilizzare il bonifico bancario o acquistare direttamente con carta di credito o bancomat.

L’applicazione consente di creare Wallet con fino a 5 valute diverse.