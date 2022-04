Quanto vale oggi Bitcoin? La risposta è sconvolgente

Il bitcoin è una della criptovaluta più famose al mondo. È stata creata nel 2009 da Satoshi Nakamoto.

Questa moneta virtuale può essere scambiate in un sistema basato sul blockchain. Questa rete è basata sul peer to peer che ordina le transazioni in gruppi chiamati blocchi e collega questi i blocchi in una catena. Questa criptovaluta si possono ottenere acquistandoli da un privato, o come corrispettivo di uno scambio con beni o servizi. Inoltre, si possono acquistare anche su exchange, cioè un sito che accetta bonifici nella valuta fiat e che poi permette di acquistare la moneta.

Il Bitcoin non ha dietro una banca centrale che distribuisce la moneta ma si basa su un network di nodi che la gestiscono e sull’uso di una buona crittografia per validare e rendere sicure le transazioni.

Il prezzo di questa moneta virtuale è stabilito dall’incontro della domanda e dell’offerta sui vari exchange in cui viene contrattato. Quando queste proposte coincidono viene stabilito un prezzo del bitcoin. Questo avviene su piattaforma online chiamate piattaforme di trading di Bitcoin.

Non è semplice fare previsioni sull’andamento di questa criptovaluta dato che si tratta di una criptovaluta che ha molta volatilità, che può portare a rapidi crolli nel prezzo ma anche improvvise impennate.

Ad influenzare il valore di questa moneta virtuale ci sono anche dei fattori esterni. Ad esempio, se un paese decide di rimuovere la moneta come metodo di pagamento, questo farà crollare il valore della criptovaluta. Al contrario però, se viene aggiunto come metodo di pagamento ci sarà un aumento del valore.

Può influenzare l’andamento del Bitcoin anche se uno stato decide di riconoscerlo come una moneta ufficiale. Il bitcoin è stato e viene influenzato anche dalla guerra che si sta svolgendo in Ucraina contro la Russia.

Valore del Bitcoin in euro

Il valore del Bitcoin in euro è influenzato dall’andamento del dollaro, pertanto se il valore del dollaro scende, non ci sarà un aumento in euro.

In questi giorni il Bitcoin vale poco meno di 40.000 euro.