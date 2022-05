Dopo secoli di “dominazione” maschile, la graduale parità dei sessi (non ancora completamente conquistata) ha sviluppato anche l’idea del girl power. E’ indubbio che in moltissimi contesti le donne abbiano dimostrato di essere maggiormente adatte ed efficienti, nonchè più forti mentalmente degli uomini, ed anche lo zodiaco riesce ad evidenziarlo: alcuni profili femminili infatti risultano essere anche più forti della media. Si tratta di personalità tenaci, resistenti ma anche molto caparbie e dotate di una forza d’animo invidiabile. Quali sono le donne più forti dello zodiaco?

Ecco le donne più forti dello zodiaco. Le conosci?

Leone

E’ una donna molto impulsiva, ma assolutamente in controllo delle proprie azioni e pensieri, ma che ama prodigarsi in merito ad amici e parenti. Le Leone è molto forte e cocciuta, ma per niente “ottusa”. Comprende sempre fino a quando può spingere la propria volontà. Quando è in “fissa” con qualcosa, non c’è quasi niente che possa farla cambiare idea, anzi è quasi impossibile.

Scorpione

Volitiva, ma apparentemente tranquilla, ha un grande pregio, essere sempre in controllo delle proprie idee. La forza mentale che la contraddistingue è del tipo ragionativo, visto che è praticamente impossibile averla vnta sui ragionamenti che porta avanti. E anche quando è nel torto, riesce a modificare il contesto a proprio piacimento.

Capricorno

E’ altamente competitiva e mai doma: la donna Capricorno riesce ad essere molto affascinante ma mai trovarsela contro: è una bella “gatta da pelare” e non si arrende mai sopratutto se ad essere messa in discussione è la sua integrità.