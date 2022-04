Per motivazioni più disparate, l’universo femminile viene definito da molti globalmente più determinato, sopratutto quando le rappresentanti nel corso della storia sono state portate a “darsi da fare” in maniera particolarmente importante in un contesto denominato dagli uomini. Insomma, per tanti la determinazione è donna ma come facilmente intuibile, non tutte lo sono alla stessa maniera, e non tutte riescono ad esserlo in senso generale. Tantissimi profili evidenziano la forza interiore in modi molto evidenti, altri meno: ecco le donne più determinate dell’intero zodiaco!

Le donne più determinate dello zodiaco: ecco le prime 3

Scorpione

La donna Scorpione non è spinta da motivazioni prettamente economiche per dare il meglio, quanto più generalmente una naturale volontà a mettersi in discussione, sempre e comunque. Dare il massimo per lei rappresenta la normalità e anche se è una donna mediamente pigra, quando il contesto lo prevede ha una forza d’animo ed una coerenza raramente riscontrabile in altre donne.

Capricorno

Delle “testarde” vere e proprie ma non per questo ottuse: Capricorno ha una tendenza a “bloccarsi” su concetti quando ne è assolutamente convinta, ma non molla finchè non iniziano ad arrivare risultati. Quando ha abbastanza motivazioni per darsi da fare non si tira indietro ed è anche una donna piuttosto concreta, che ama fare i fatti, e non le parole.

Ariete

E’ abituata naturalmente a combattere e dimostrare che in quanto a forza d’animo non è seconda a nessuno, anzi. E’ naturalmente portata alla competitività ma è anche una donna estremamente pratica, che sa raccogliere il guanto di sfida.