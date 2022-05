La sterlina antica fu creata nel 1489 dopo che il Re Enrico VII aveva autorizzato e richiesto il suo conio.

Nel 1496 il Re era Enrico VII, che venne raffigurato assieme ad una rosa. Sul rovescio invece era raffigurato uno scudo reale. Da li in poi sul diritto sarà sempre raffigurato il sovrano regnante. Da ciò l’origine del nome “Sovrana”, così conosciuta la moneta.

La quotazione della Sterlina d’Oro dipende da due fattori. Il primo fattore è il valore dell’oro e dalla quantità d’oro contenuta nella moneta. Il secondo fattore che determina la quotazione della Sterlina d’oro è il valore numismatico, cioè quanto è rara la moneta. Inoltre, il valore dipende dalle condizioni di conservazione, dall’anno di coniazione ed altri minori fattori. Queste caratteristiche ovviamente, cambiano da moneta a moneta.

Se ti ritrovi questa antica sterlina d’oro sei ricco: ecco il valore

La Sterlina d’oro Edoardo VII

La Sterlina d’oro britannica è una delle monete d’oro da investimento più affidabili e prestigiose. É stata coniata tra il 1902-1910 e contiene 22 carati d’oro.

Le Sterline d’oro di Edoardo VII, pesano 7.98gr di oro puro, hanno un diametro di 22.05 mm e uno spessore di 1.56 mm. Hanno sul diritto il ritratto di re Edoardo VII rivolto verso destra con la dicitura “EDWARDVS VII D: G: BRITT: OMN REX F: D: IND: IMP:”.

Sul retro invece è rappresentato San Giorgio che uccide il drago proveniente dalla Leggenda Aurea e firmata da Benedetto Pistrucci.

Le Sterline d’oro di Edward VII vennero coniate per la prima volta nel 1902, dopo la proclamazione reale del 10 dicembre 1901. Le monete furono coniate fino alla morte del re che avvenne nel 1910. Le Sterline emesse in questo periodo erano prodotte presso la Royal Mint di Londra, Melbourne, Sydney e Perth in Australia. Ogni moneta ha un segno di zecca che ne indica l’origine.

Le Sterline Edoardo VII prodotte in Australia sono le più rare e molto ricercate dagli appassionati di numismatica.

Questa sterlina vale circa 633,50 €.