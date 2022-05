Oroscopo Paolo Fox domani, 6 maggio 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox di domani venerdì 6 maggio 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani, 6 maggio: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni finali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani potresti sentirti ancora piuttosto fuori fase. Non dovrai perdere, però, l’entusiasmo ritrovato e l’ottimismo che ti contraddistingue, perché ormai la grande svolta è dietro l’angolo. Cerca di avere pazienza ancora un po’! in amore potresti sentirti un po’ ribelle, stanco di vivere ancora incomprensioni.

Previsioni astrologiche Paolo Fox domani: Capricorno

Domani si preannuncia un’altra giornata difficile in cui sarai affaticato e insofferente nei confronti di tutto e tutti. In questo momento è importante mantenere la calma, evitare discussioni e soprattutto decisioni drastiche. Sforzati di avere più pazienza, anche se stai facendo fatica a capire la realtà che ti circonda.

Previsioni Paolo Fox domani: Acquario

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani sarai ancora in pieno di fermento, desideroso di darci un taglio con la routine di sempre, per stravolgere la tua esistenza. Dovrai provare a fermarti, per fare ordine mentale dentro di te. Il tuo Saturno ti invita a mantenere un atteggiamento più pratico e responsabile, non inseguire false chimere.

Oroscopo domani: Pesci

Domani sarà una giornata ricca di emozioni intense, grazie a Giove, Marte ancora nel segno, una splendida Luna in Cancro. Se vorrai, potrai portare l’amore in primo piano, lasciarti guidare dai sentimenti. Chi in passato ha vissuto una delusione sentimentale, potrà finalmente lasciarla alle sue spalle e voltare pagina, una volta per tutte.