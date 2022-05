Oroscopo Paolo Fox domani, 7 maggio 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox di domani sabato 7 maggio 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani, 7 maggio: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni finali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani comincerà un bel weekend che avrà il suo apice domenica prossima. Finalmente stai per andare incontro a un periodo ricco di stimoli e nuove opportunità, chiamate anche a lunga scadenza. Da qui in poi avrai un anno e mezzo di grande ripartenza. Si preannuncia un mese importante anche per quel che riguarda l’amore.

Previsioni astrologiche Paolo Fox domani: Capricorno

Domani sarai colto ancora da un certo malumore, preoccupazioni riguardo la casa, i soldi. Sarà indispensabile evitare di riversare queste tensioni in famiglia, nel rapporto di coppia. Cerca di mettere da parte l’ostilità verso le altre persone e sforzati di mantenere la calma.

Previsioni Paolo Fox domani: Acquario

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani sarà un inizio di weekend valido anche se converrà evitare conflitti ed eccessi. Domenica, invece, sarà un giorno sottotono. In questi giorni hai una gran voglia di amare, di libertà, di fare tante cose nuove. In questa giornata sarai alle prese con qualcosa in particolare: cerca solo di non disperdere inutilmente le tue energie.

Oroscopo domani: Pesci

Domani ti aspetta un sabato molto intrigante, accompagnato da un Marte molto importante. Serata molto promettente per chi è legato sentimentalmente a qualcuno, per i Pesci innamorati. Durante il giorno, se sarai impegnato a fare qualcosa di serio, sarà il caso di fare attenzione, evitare le distrazioni. Oltretutto, Giove è ancora nel segno. Sono tanti i nativi dei Pesci che sono riusciti a buttarsi finalmente il passato alle spalle e a concentrarsi sul futuro.