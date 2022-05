La razionalità è la “voce” della logica e della ragione, “strumento” indispensabile per praticamente ogni contesto concreto. Chi è razionale fa appello ad una logica e a ogni tipo di ragionamento privo di qualsivoglia aconcetto astratto che possa “inquinare” un pensiero. I razionali nell’ambito caratteriale sono notoriamente quelli che riescono a “mettere da parte” le decisioni “di pancia” e motivare sempre in modo profondo le proprie decisioni. L’oroscopo è letteralmente “pieno” di profili razionali, in questa sede ne prenderemo in considerazione 3, i segni che più sono associabili con la razionalità.

Ecco i 3 segni più razionali dello zodiaco: li conosci?

Leone

Fanno agire costantemente “il cervello” e anche se spesso agiscono “a briglia sciolta”, nella maggior parte dei casi anche gli atteggiamenti più istintivi sono opportunamente motivati da una razionalità assoluta. E’ il modo diesserlo che trae in inganno, in quanto lo fanno apparire molto naturale.

Toro

Istintivi, ma solo quando vogliono (e possono): i loro ragionamenti sono sempre lucidi e razionali, anche se la loro emotività spesso tradisce qualche “sbavatura”. Però nel concreto, sono molto affidabili da questo punto di vista e non deludono quando sono chiamati in causa. A volte appaiono un po’ troppo “controllati” dal proprio carattere.

Scorpione

Una personalità razionale fino all’eccesso: è il loro modus operandi che prevede, anzi necessita sempre una dose di razionalità che viene applicata, in maniera graduale, in ogni ambito, sempre e comunque, anche nei contesti dove sarebbe necessaria un po’ meno concretezza e più concessioni. Sono invece relativamente rigidi anche in condizioni dove possono svagare con la mente, appaiono infatti spesso un po’ freddi.