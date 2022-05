Lo sport è una delle “invenzioni” più importanti ed “antiche” dal punto di vista concettuale degli esseri umani che affonda le sue radici ed origini nei tempi antichi, e nella sua accezione più “moderna” riassume una qualsiasi attività che stimoli corpo e mente con fini ludici ma anche competitivi. Esistono discipline sportive praticamente per ogni tipo di persona ma non tutti siamo “sportivi” nello stesso modo: nel contesto zodiacale infatti alcune personalità manifestano una tendenza verso lo sport, proprio inteso come “stile di vita”. Non si tratta di segni più atletici, in non sempre le due tipologie di segni collimano sempre. Quali sono i segni più sportivi dello zodiaco?

Ecco i segni zodiacali più sportivi in assoluto!

Vergine

Per loro lo sport è prima di tutto competizione, quindi qualsiasi forma di “accrescimento mentale e fisico” è assolutamente degno di attenzione. Non sono comunque competitivi, nel senso che non intendono primeggiare per la “fama” quanto piuttosto per un processo di crescita personale.

Capricorno

Il concetto di sport viene applicato al benessere del corpo e della mente, quindi è un mezzo più che un fine: si abituano molto presto a regolare le proprie abitudini e anche una semplice passeggiata diventa quasi in automatico una corsa o un modo per mantenersi in forma.

Scorpione

Altro concetto differente di sport: per Scorpione si tratta sopratutto di efficienza, e anche se è un discreto pigro, comprende molto presto i vantaggi del “restare in forma” anche se solitamente scelgono discipline ed abitudini inizialmente troppo difficili per loro.