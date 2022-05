Il fascino è donna, secondo moltissimi e anche se questo tratto può indubbiamente essere percepito e riscontrato anche nel mondo maschile, la diversità caratteriale femminile è sicuramente più associabile a questa peculiarità. Non si parla solo di bellezza estetica ma anche e sopratutto i modi di fare, le capacità dialogative e tutta una serie di fattori che rendono indiscutibilmente alcune donne più affascinanti di altre. Fermo restando che il termine stesso è comunque soggetto a gusti personali, esistono alcune personalità femminili che senza dubbio manifestano una tendenza decisamente più comune verso il fascino, riuscendo ad essere “magnetiche”.

Le donne più affascinanti dello zodiaco: Ecco quali sono

Vergine

A volte un po’ manipolatrici, ma sempre molto affascinanti, sopratutto per chi è alla ricerca di un profilo austero solo in apparenza, sono discrete e ben educate, quasi snob a tratti ma che una volta avvicinate sono magnetiche sopratutto per la cura dei dettagli.

Bilancia

La donna Bilancia è una grande comunicatrice e sopratutto ama dispensare consigli a più non posso. Sono le migliori amiche sulla piazza ma anche molto ambite in ambito sentimentale. Rappresentano la voce della ragione e riescono a rendere molto attraenti anche gesti e parole decisament semplici e comuni.

Scorpione

Inutile girarci intorno, le Scorpione “dividono” i giudizi ma è proprio quella loro leggera supponenza e saccenza che le rende “prede” ambite durante il corteggiamento. All’inizio possono mostrarsi disinteressate e mai partecipative, ma riescono ad attrarre tutti con poche parole molto ben misurate. Solitamente propendono per uno stile ricercato anche se apparentemente semplice.