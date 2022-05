La coerenza è un indubbio pregio che se portato all’estremo diventa cocciutaggine e sintomo di poca flessibilità anche a fronte di reali motivazioni che portano ad un cambio di rotta. Però anche il tratto contrario, l’incoerenza è considerato alla stregua di un difetto, sopratutto quando si parla di decisioni importanti e capacità di adattarsi al contesto. Essere rispettosi delle proprie idee portandole avanti è sintomo di valore morale, ma non tutti sono esattamente capaci di esserlo. Anche il mondo femminile nella sua infinita varietà, evidenzia diversi tratti incoerenti: quali sono le donne più incoerenti?

Quali sono le donne più incoerenti? Lo dice lo zodiaco

Sagittario

Le incoerenti che “non danno fastidio”, in quanto sono le prime ad ammttere di essere forteemente influenzabili dal mood del momento. Ciò non le “giustifica” sempre e comunque, sopratutto quando si trovano sul posto di lavoro. Anche nelle relazioni ciò rappresenta un problema, è sempre un po’ considerabile “banderuola”.

Acquario

Quelle più incontrollabili e imprevedibili in fatto di coerenza. Questo perchè seppur molto umorali come le Sagittario, scelgono esattamente quando è il caso di seguire una certa linea e politica per poi cambiare quasi improvvisamente le proprie opinioni, in modo così estremo a volte da essere fonte di dissidi e litigi.

Leone

La donna Leone è indiscutibilmente una stratega nata, anche se prova a fingere di essere genuina sempre e comunque. Essendo una discreta bugiarda (anche se fa un largo uso di bugie bianche, tali restano) non si fa troppi problemi a “cambiare pelle” quando risulta più utile.