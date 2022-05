La simpatia è la capacità naturale di “provare emozioni” in modo estremamente spontaneo con le altre persone. L’assonanza con empatia non è casuale in quanto il tratto è dimostrabilmente collegato. Solitamente si fa riferimento con questo termine alle persone dotate di grande sensibilità ed affinità emotiva quasi immediata. Siamo naturalmente attratti in modo spontaneo dai simpatici, e anche il mondo femminile è incredibilmente “denso” di profili dotati di questo tratto. Quali sono le donne più simpatiche dello zodiaco? Ecco la risposta!

Le donne più simpatiche dello zodiaco sono queste: le conosci?

Ariete

Forte ma anche assolutamente alla mano in tutti i casi, rappresenta la “resistenza” emotiva anche ai problemi. Riesce a mentenere uno sprito positivo ed a tratti battagliero anche nelle condizioni peggiori, ed è un’amica fidata che è pronta a comprendere quando c’è realmente bisogno di lei. Assolutamente affidabile ed alla mano, dotate anche di un umorismo unico.

Acquario

Naturalmente portata ad avere rapporti sociali con grande naturalezza e facilità, le Acquario sanno assolutamente quando è il caso di fare una battuta o quando è necessario ritornare serie, se non addirittura starsene in disparte. Le Acquario palesano difficoltà in amore, in quanto non riescono ad essere spontanee ma sono assolutamente simpaticissime.

Gemelli

Simpatiche perchè riescono incredibilmente ad adattarsi alle situazioni. Sono delle comiche nate, ma non nel senso che fanno cose stupide per far ridere, ma proprio perchè riescono a trovare il lato spiritoso di ogni cosa senza per questo essere irrispettose. In qualsiasi ambito sociale sono efficaci anche se emotivamente un po’ instabili.