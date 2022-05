Le preoccupazioni per ogniuno di noi iniziano in pratica non appena prendiamo coscienza di ciò che abbiamo intorno, e non solo da adulti: ogni età infatti presenta le proprie criticità problematiche relative. Ecco perchè spesso guardiamo agli spensierati con un velo di invidia: fanno parte di questa categoria coloro che anche se sono pienamente consapevoli di “come gira il mondo”, riescono a mantenere un atteggiamento leggero, tranquillo apparentemente lontano dalla fretta e dalle preoccupazioni. Un po’ tutti a tratti vogliamo essere più spensierati, ma alcuni segni zodiacali sembrano esserne capaci senza particolari problemi “al naturale”. Quali sono i più spensierati dello zodiaco?

I segni più spensierati in assoluto: ecco quali sono

Scorpione

Strano a dirsi, ma Scorpione rappresenta a larghi tratti la spensieratezza pura, quella che riesce ad estraniarsi in modo naturale dai problemi, pur restando comunque pienamente consapevole del contesto. Scorpione è uno spensierato “per necessità” per scaricare la tensione della vita.

Leone

Discorso diverso per i Leone che sono tradizionalmente portati a non preoccuaparsi mai troppo anche dei problemi seri. La vita va avanti è un po’ il loro motto, e solitamente questo li porta ad essere percepiti quasi come incoscienti e poco responsabili, ma allo stesso tempo li rende molto lucidi nelle valutazioni.

Bilancia

Ai Bilancia tutto sembra scivolare addosso, ma non significa che non si preoccupano delle problematiche, anzi. Il loro segreto che li rende sempre spensierati è nella capacità di interpretare in modo sempre distaccato parzialmente ogni situazione ed agire di conseguenza. Sa bene che niente accade per caso.