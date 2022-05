Quando trattiamo di glicemia, indichiamo la concentrazione di glucosio nel sangue. Viene rilevato attraverso un misuratore e viene espresso in milligrammi per decilitro (mg/dl).

Diversi ormoni sono responsabili della regolazione di questo zucchero nel sangue. Ad esempio abbiamo l’insulina che ne favorisce l’assorbimento a carico delle cellule quando si innalzano i livelli.

E poi abbiamo il glucagone, che aumenta i livelli di glucosio nel sangue quando si ha un forte calo e favorisce anche la conversione di glicogeno nel fegato in glucosio.

A quanto deve essere la glicemia la mattina? ecco la risposta dell’esperto

I valori della glicemia non sono sempre uguali, ma variano in base al momento della giornata. Questi valori, variano anche in base ai pasti che facciamo, quindi ovviamente dovrebbe essere minore a digiuno che dopo i pasti.

I valori di glicemia a digiuno per essere definiti normali, devono essere compresi tra 70 e 99 mg/dl. Sono alterati quando sono compresi tra i 100 e i 125 mg/dl mentre si parla di diabete quando sono maggiori di 126 mg/dl.

Se la glicemia viene misurata a distanza di 2 ore dal pasto, per avere dei valori normali devono essere inferiori a 140 mg/dl. Invece sono alterati quando sono compresi tra 140 e 200 mg/dl e si parla di diabete quando sono maggiori di 200 mg/dl.

Cause

Le cause principali della glicemia alta, oltre al diabete, sono troppi carboidrati, poca attività fisica e l’azione di vari tipi di ormoni che immettono il glucosio nel sangue.

Può essere causato anche da alcuni farmaci, dallo stress, da traumi fisici, infiammazioni o infezioni.

Anche se non spesso, tra le cause troviamo anche un digiuno troppo prolungato, malnutrizione, farmaci antibiotici, insulinoma, diarrea e carenza di vitamina C.

Sintomi

I sintomi principali della glicemia alta sono l’aumento della sete, la stanchezza, la sensazione di malessere, i dolori addominali, la perdita di peso, elevata diuresi, la pelle secca e disidratata, non avere molta fame e pupille dilatate.

Invece, tra i sintomi della glicemia bassa troviamo il tremito, l’ansia, le palpitazioni, il sudore eccessivo, il pallore, le pupille dilatate, la fame eccessiva, il vomito, la nausea, l’irritabilità, la debolezza. Ed in casi più gravi la confusione o la perdita di memoria.