Pochi accettano di buon grado di essere chiamati megalomani: si tratta della tendenza piuttosto comune, solitamente “tenuta nascosta” in quanto poco glorificante. Il megalomane “tipo” non lo ammetterebbe facilmente ma è fermamente convinto di essere “migliore degli altri”. Ciò traspare dalle azioni, ma anche dalle parole, seppur in molti casi bisogna leggere tra le righe. Lo zodiaco prova a in molti casi riesce ad identificare le personalità più magalomani dello zodiaco, non in senso assoluto ovviamente. Il tuo segno è tra quelli megalomani per lo zodiaco?

I segni megalomani dello zodiaco! Sei tra questi?

Scorpione

Non lo ammetterebbe mai, ma lo Scorpione “tipo” è fermamente convinto della bontà delle proprie teorie anche se queste sono “smontabili”. Raramente lo si vede accettare una sconfitta e quando non riesce ad averla vinta, semplicemente non lo accetta. Ha tante qualità, e questo sicuramente giustifica un po’ di “spacconeria”, ma a volte esagera.

Vergine

E’ molto sicuro di se, a volte davvero troppo, anche perchè non ammette mai una propria mancanza. Dietro ad un’apparente umiltà si cela un segno estremamente megalomane, ma allo stesso tempo è piuttosto abile a “nasconderlo” dietro un sorriso e un’apparente libertà di parola che concede.

Toro

Anche loro meritevoli di essere in lista, ma la loro è una sorta di megalomania “accettabile” ai più perchè è direttamente collegata al senso di sfida che da sempre contraddistingue il segno. Capoccioni e testardi come pochi, i Toro devono costantemente convincersi e convincere di essere “sopra la media” in tutti i sensi.