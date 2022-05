Allerta glicemia: in questo periodo dell’anno bisogna evitare certi cibi: la lista

In questo periodo è importante evitare certi cibi soprattutto se soffriamo di glicemia alta perché potrebbero compromettere la nostra salute. Il problema di certi cibi è che sono gustosi, invitanti e irresistibili. Tanto basta per farci cadere nelle loro brame e finire per consumare più cibo di quanto dovremmo.

Deve prestare particolare attenzione chi soffre di glicemia alta spesso a rischio di esagerare con gli zuccheri. Il problema è determinato dall’insulina, la quale non essendo capace di sintetizzare gli zuccheri perché produce pochi enzimi o ne produce troppo pochi, lascia circolare la sostanza creando dei picchi glicemici piuttosto pericolosi.

I rischi collegati al diabete o alla glicemia alta sono notevoli e vanno a coinvolgere il sistema cardiocircolatorio, il sistema neurologico, i tessuti e i nervi. Possono rischiare di rovinarsi anche altri organi portando l’individuo a una situazione alquanto critica in termini generali di salute. Per cui avviciniamoci ai cibi con la dovuta cautela qualora soffrissimo di questa particolare patologia.

Evitare questi cibi con la glicemia: sì, ma quali?

Basta fare un giro al supermercato per capire quali sono i cibi incriminati: la frutta. In questo periodo i ciliegi, dopo averci deliziato con la loro meravigliosa fioritura, stanno ultimando la maturazione dei loro frutti. Chi ha la fortuna di possedere una pianta di ciliegio a casa sa quanto sia difficile resistere a questi richiami rosso fiammanti. Anche gli uccellini sono attratti dai loro colori e gareggiano per poter mangiare qualche frutto.

Al supermercato le ciliegie si presentano in tutta la loro invitante bellezza all’interno di scatoline o cassette, pronte per essere degustate. Sono costose ma sono anche molto allettanti. Quindi acquistiamo una confezione, la portiamo a casa, e quando iniziamo a mangiare le ciliegie rischiamo di finire tutta la scorta. ‘Una ciliegia tira l’altra’ si dice, ed è effettivamente così.

Purtroppo le ciliegie, come la maggior parte della frutta, contiene zucchero sotto forma di saccarosio. Non è lo zucchero raffinato e complesso che abbiamo nella dispensa in cucina ma è comunque deleterio per chi soffre di glicemia alta. Pertanto dobbiamo riuscire a resistere di fronte alle ciliegie e mangiarne massimo una decina al giorno.

Lo stesso discorso vale per le fragole. Anch’esse sono rosse, gustose e invitanti. Ma come per le loro cugine ciliegie contengono zuccheri che alzano di fatto la glicemia. Le fragole sono meno caloriche e zuccherine delle ciliegie ma come le ciliegie sono infingarde perché invitano a essere mangiate finendo per esagerare.

In sostanza, chi soffre di glicemia alta non può mangiare troppa frutta perché contiene zucchero e va assemblata all’interno di un regime alimentare controllato. Se si mangia frutta bisogna ricordarsi di consumare meno carboidrati così da equilibrare l’apporto all’interno del nostro organismo. Piuttosto che mangiare, approfittiamo in questo periodo in cui le temperature non sono così elevate, per fare delle lunghe passeggiate così da perdere un po’ di peso e mantenere tonici i nostri muscoli. Ciò dovrebbe essere sufficiente per abbassare i livelli di glicemia. La vita all’aperto, l’attività sportiva e una dieta controllata sono il salvagente del nostro benessere.