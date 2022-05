Oroscopo domani Paolo Fox, 26 maggio 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox, giovedì 26 maggio 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo per domani di Paolo Fox, rivolte a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo domani Paolo Fox, 26 maggio: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni centrali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani la Luna ti sosterrà ancora, poi da venerdì un piccolo calo fisico. In generale, in questo momento sei molto lucido e attento alle decisioni che prendi. I down che vivrai saranno più che altro dovuti al fatto che ci sono troppe cose da fare. Non correrai il rischio di annoiarti, di dare troppa confidenza, di stare in mezzo a troppi progetti. Incontri postivi favoriti.

Previsioni astrologiche domani Paolo Fox: Vergine

Domani sarà d’aiuto fermarsi a riflettere sulla tua situazione lavorativa, sulle novità che stai vivendo. Anche se non ami vivere troppe sorprese e imprevisti, in questo periodo potresti restare scottato da certe esperienze. In amore, per esempio, qualcuno si sentirà poco protetto e supportato dalla persona amata. Potrebbe dipendere dal fatto che tu appari troppo spesso come una persona forte e sicura di sé. Chi ti sta accanto fatica a capire ciò di cui hai bisogno.

Previsioni domani Paolo Fox: Bilancia

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani sarà un’altra giornata complicata. Cerca di ritrovare più serenità dentro e fuori di te. In questo momento è importante provare a riprendere la tua vita in mano, superare i problemi nati in passato, i nemici che ti hanno fatto del male, trovare un accordo laddove ci sono ancora contese e dispute in corso.

Oroscopo domani: Scorpione

Domani sarà l’ultimo giorno possibile per chiarire con qualcuno, se qualcosa non va. Da venerdì arriveranno 48 ore nervose, con possibili contrasti dietro l’angolo. Gli Scorpione che hanno vissuto una delusione d’amore, nei mesi, scorsi, d’ora in poi dovranno impegnarsi per recuperare un sentimento, ritrovare la fiducia negli altri.